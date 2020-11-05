Kilo Vermeye Çalışırken Uzak Durmanız Gereken 6 İnsan Tipi

Peki değiştirdiğiniz yeme alışkanlıklarının yanında, diyet sürecinde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekenlerin de kim olduklarını merak ediyor musunuz? İşte cevabı…



Ne yerse yesin kilo almayanlar



Kilo vermeye çalışırken kaçınılması gerekenlerin en başında, ne kadar yerse yesin bir gram almıyor gibi görünenlerdir. Bu kişiler en iyi arkadaşınız olabilir ya da kardeşiniz... Kim olursa olsun, farkında olmadan onlara karşı biraz güceniyor olabilirsiniz, çünkü zayıf kalmak onlar için çok basit görünüyor, hem de siz bu kadar çabalarken. Çevrenizdeki bu tarz kişilerle aranıza tartışma yoluna gitmeden mesafe koymaya çalışın. Çünkü bu sadece sizde daha fazla strese neden olur ve hedeflerinize giden yola olumsuz etki eder.



Mesleği ‘yemek yapmak’ olanlar



Aşçılar, fırıncılar, çikolatacılar ve mesleği direnmekte zorlandığınız lezzetli, cazip yiyecekler hazırlamak olan herkesten bu dönemde uzak durmalısınız. Baştan çıkarıcı yemeklere aşırı düşkünlük, zaten sizi kilo verme yoluna sürükleyen şeydir. İştahınızı kontrol etmeyi ve belirli yiyeceklerden kaçınmayı öğrenene kadar, iş yerlerinde onları ziyaret etmekten kaçınmalısınız.







Sevgilerini yemekle ifade edenler



Kalplerinde kötü bir niyet barındırmasalar da bu kişiler farkında olmadan kilo verme çabanıza olumsuz etki eder. Masasında her zaman taze kurabiye bulunan veya sık sık barbekü yapan insanlar, duygularını lezzetli yiyeceklerle ifade edebildiklerinden, ikramlarını reddetmek, aşklarını reddetmek gibidir. Bu yüzden, mümkünse onlardan kaçınmaya çalışın.



Diyet konusunda size istenmeyen öneriler veren kişiler

Kimse hoşuna gitmeyeceği tavsiyeleri duymaktan hoşlanmaz. Diyet döneminde bir uzmandan gelmediği sürece verilen tavsiyeleri göz ardı etmenizde fayda var. Çünkü bu kişiler, genellikle internette okudukları bazı sözde bilimsel 'gerçekleri' önerir ya da belki tamamen et, greyfurt, sirke veya milkshake diyetlerini kullanarak bir miktar başarı elde etmiş olanlardır.



Çoğu uzman, bu tür popüler diyetlere karşıdır, çünkü bunlar aslında yarardan çok zarara neden olabilirler ve bu durum, çok çabuk kilo alabilen bir bünyeye sahipseniz, sizi daha da kötüye götürebilir. Arkadaşlarınız veya aileniz bunu iyi niyetle yapıyor olabilir, ancak kendi iyiliğiniz için kulaklarınızı kapatın ve hedefinize yoğunlaşın.

Egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi abartan enerjisi yüksek insanlar



Bazıları için egzersiz yapmak neredeyse bir hobi gibi. Spor salonuna her gittiklerinde kaç mil koştuklarını içeren mesajlar gönderirler. Ya da sürekli salatalarının ve az yağlı balıkların fotoğraflarını paylaşırlar, hem de sizi depresyona sokana kadar… Bu kişilerin yüksek enerjileri veya spor yapmış olmanın verdiği yorgunluğa olan hayranlıkları yüzünden cesaretiniz kırılabilir.



Kararlılığınızı bozmaya çalışanlar



Üzücü ama dışarıda başkasının daha iyi olmasına tahammül edemeyen birçok insan var. Bunu bilinçli yapmayanların yanında, kasıtlı olanları da göz ardı etmemek gerekir. Siz spor salonunda terlerken, geçirdikleri eğlenceli vakitlerin resimlerini gönderecekler veya sizi cezbedici menülerin olduğu diyetinizi engelleyecek mekanlarda brunch yapmaya davet edecekler. Bununla mücadele etmenin en iyi yolu, onlardan uzaklaşmak veya gitmek istiyorsanız, bu ödülü kazanmak için spor salonunda fazladan bir tur daha atmaktır.