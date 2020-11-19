Kilo Almadan Yemek Yemenin 7 Yolu
"Soğuk havalar iyiden iyiye kendini gösterirken, bağışıklığımızı güçlendirmek için daha fazla yeme ihtiyacı duyarız. Yazın yediğimiz hafif yiyeceklerin yerini ise kışın yağlı ve ağır yiyecekler alır. Bu da daha fazla kalori ve kilo anlamına geliyor. Şimdi sıralayacağımız basit ipuçlarıyla bu sorunu rahatça ortadan kaldırabilirsiniz. İşte en sevdiğiniz yemekleri kilo almadan yiyebilmenin 7 yolu…"
1- En sevdiğiniz yemeklerin kalorisini hesaplayın
Kilo aldırmasından korktuğunuz yiyeceklerin tadını çıkarmanın püf noktası, onları mümkün olduğunca ölçülü yemektir. Bu da yeteri kadar porsiyon anlamına gelir. Yalnızca bir porsiyon yediğinizden emin olmak için kullanışlı ölçü kaplarınızı ve mutfak terazinizi kullanın.
2- Yüksek kalorilileri yalnızca kaçamak günlerinde yiyin
Patatesli börek yemeyi çok özlüyorsanız, bu seçeneği kaçamak günleriniz için saklayın. Böylelikle suçluluk duymadan kendinizi şımartabilir ve diğer günlerdeki sağlıklı beslenme hedeflerinizin geri kalanına sadık kalabilirsiniz. Birkaç gün içinde yeniden sevdiğiniz yemekleri yiyebilecek olmak, haftanın geri kalanında sizi motive etmeye yardımcı olur.
3- Diyet listesi hazırlarken oranları kullanın
Günün yüzde 80'ini sağlıklı yiyeceklere ayırırsanız, diğer yüzde 20'lik dilimi, yine de abartmadan yüksek kalorilere ayırabilirsiniz. Bu şekilde kaçamak yapmaya gerek kalmaz ve çok sevdiğiniz elmalı turtadan gönül rahatlığıyla yemiş olursunuz.
4- Hızlı yemek yerine tadını çıkararak yemeyi deneyin
Eğer bir öğünü spagetti ve köfteye ayırdıysanız, en azından tadını çıkarın. Suçluluk duygusuyla hızlı yemeye devam ettiğinizde, şişkinlik hissi artar ve yediğinizden de zevk alamamış olursunuz.
5- Sevdiğiniz yemekleri sevdiklerinizle paylaşın
Evde tek başına film izlerken yemek harika bir fikir olabilir, ancak yemeğinizi sevdiklerinizle paylaştığınızda bu zevk ikiye katlanır. Sevgiliniz veya en iyi arkadaşınızla biraz kaçamak yapmanın keyfine varın. Böylelikle televizyon izlerken umarsızca yemek yerine, yediklerinizi de hesaplamış olursunuz.
6- Yediklerinizi alternatifleriyle yer değiştirin
Aslında en sevdiğiniz kremalı kaşarlı makarnanızın kalorisini hafifleterek zararsız hale dönüştürebilirsiniz. Kaşar yerine daha az yağlı peynir kullanabilir, krema yerine ise evde yağsız süt kullanarak hazırladığınız sosla yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.
7- Kaçamak yapmadan önce sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin
Yemeğinizin pişmesini beklerken, daha fazla acıkmaktansa birkaç dilim elma yemek, açlığınızı yatıştırır ve sınırları aşmanıza engel olur.