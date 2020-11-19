Kilo Almadan Yemek Yemenin 7 Yolu

1- En sevdiğiniz yemeklerin kalorisini hesaplayın



Kilo aldırmasından korktuğunuz yiyeceklerin tadını çıkarmanın püf noktası, onları mümkün olduğunca ölçülü yemektir. Bu da yeteri kadar porsiyon anlamına gelir. Yalnızca bir porsiyon yediğinizden emin olmak için kullanışlı ölçü kaplarınızı ve mutfak terazinizi kullanın.

2- Yüksek kalorilileri yalnızca kaçamak günlerinde yiyin



Patatesli börek yemeyi çok özlüyorsanız, bu seçeneği kaçamak günleriniz için saklayın. Böylelikle suçluluk duymadan kendinizi şımartabilir ve diğer günlerdeki sağlıklı beslenme hedeflerinizin geri kalanına sadık kalabilirsiniz. Birkaç gün içinde yeniden sevdiğiniz yemekleri yiyebilecek olmak, haftanın geri kalanında sizi motive etmeye yardımcı olur.



3- Diyet listesi hazırlarken oranları kullanın



Günün yüzde 80'ini sağlıklı yiyeceklere ayırırsanız, diğer yüzde 20'lik dilimi, yine de abartmadan yüksek kalorilere ayırabilirsiniz. Bu şekilde kaçamak yapmaya gerek kalmaz ve çok sevdiğiniz elmalı turtadan gönül rahatlığıyla yemiş olursunuz.



4- Hızlı yemek yerine tadını çıkararak yemeyi deneyin

Eğer bir öğünü spagetti ve köfteye ayırdıysanız, en azından tadını çıkarın. Suçluluk duygusuyla hızlı yemeye devam ettiğinizde, şişkinlik hissi artar ve yediğinizden de zevk alamamış olursunuz.



5- Sevdiğiniz yemekleri sevdiklerinizle paylaşın



Evde tek başına film izlerken yemek harika bir fikir olabilir, ancak yemeğinizi sevdiklerinizle paylaştığınızda bu zevk ikiye katlanır. Sevgiliniz veya en iyi arkadaşınızla biraz kaçamak yapmanın keyfine varın. Böylelikle televizyon izlerken umarsızca yemek yerine, yediklerinizi de hesaplamış olursunuz.



6- Yediklerinizi alternatifleriyle yer değiştirin



Aslında en sevdiğiniz kremalı kaşarlı makarnanızın kalorisini hafifleterek zararsız hale dönüştürebilirsiniz. Kaşar yerine daha az yağlı peynir kullanabilir, krema yerine ise evde yağsız süt kullanarak hazırladığınız sosla yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.



7- Kaçamak yapmadan önce sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin

Yemeğinizin pişmesini beklerken, daha fazla acıkmaktansa birkaç dilim elma yemek, açlığınızı yatıştırır ve sınırları aşmanıza engel olur.