Kılıç Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kılıç Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Evlerde bakımı yapılabilen çiçekler içerisinde bulunan kılıç çiçeği; en çok dikkat çeken görünüme sahip olan çiçeklerden birisidir. Başka bütün renkli ve hoş kokusu çiçeklerde olduğu üzere kılıç çiçeği, kendine özgü görüntüsü ve güzelliğiyle bulunduğu yere hoş bir ambiyans katmaktadır.

Kılıç Çiçeği Nedir?

Kılıç çiçeği; Peygamber ya da paşa kılıcı şeklinde anılmaktadır. Fakat pek çok yerde değişik adlarla da anıldığı görülebilir. Özellik açısından bütün ülkelerde hemen hemen aynı biçimde bilinmektedir. Kılıç çiçeğinin; humus oranı yüksek olan toprakları sevdiğini belirtmek önemlidir. Bu şekilde uzun seneler boyu yaşayabilir.

Kılıç çiçeği, gündüz vakti; enerji ve oksijen üretir. Gece ise bu oksijeni dışarı salar. Toprağı bakımsız kaldığı takdirde veya sulanmasa da dayanıklı bir bitki olmasına karşı, kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmesi çok zordur. Kılıç çiçeği, daha çok sıcak ortamları sever.

Kılıç Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kılıç çiçeğinin bakımının çok kolay olduğunu söylemek mümkündür. Kılıç çiçeğinin bakımı; mevsime göre farklılık gösterir. Yaz mevsiminde kılıç çiçeğinin sağlıklı tutulması adına bol su ile sulamak gerekir. Kılıç çiçeğinin yapraklarına sık bir şekilde su püskürtüp, yaz sıcaklarından olumsuz etkilenmesi önlenebilir. Yaz mevsimi boyunca; 1 litre su içerisinde 2 gram kaşık gübre eritilerek, haftada bir defa olmak üzere çiçek, bu karışımla sulanabilir. Kış mevsiminde ise, kılıç çiçeğinin yer aldığı ortamın 10 derece civarında tutulması gerektiğini söylemek doğru olacaktır.

Kılıç Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kılıç çiçeğinin yaprağı elde edilerek, humuslu bir toprağın içerisine ekilebilir.

Kılıç Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kılıç çiçeğinin çoğaltılması adına; yaklaşık şekilde 15 santimetre uzunluğunda kesilecek bir yaprağa gereksinim vardır. Kesilen bu yaprak, minimum 2 gün süre ile bekletilmesi gerekir. Bunun sebebi; kesilen yerin kuruyup, yaş şekilde toprağa temas etmemesidir. Kuruma işleminden sonra yaprağın yarısı toprağın altında yarısı ise toprağın üst kısmında olacak biçimde ekilmelidir. Sulama işlemi, çok sık yapılarak toprağın kurumaması sağlanırsa, kök salma eğilimi yüksek olacaktır.

Güneş ışığı gören bir yerde kullanılabilir. Fakat çiçeğin çok soğuk oda içerisinde bakılmaması önemli bir konudur. Soğuğa karşı kökü olmadığından dayanıksız olur. Sulama işlemi sürekli şekilde devam ettirildiğinde en fazla 3 ay içinde köklenme işlemi tamamlanacaktır.

Kılıç Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kılıç çiçeğinin tohumu, yapraklarından elde edilir.

Kılıç Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kılıç çiçeği; suya çok gereksinim duyan bir çiçek değildir. Yaz mevsiminde haftada iki veya üç defa sulanması yeterli olacaktır. Kış aylarında ise sulaması haftada bir defadır. Sulama esnasında suyun toprak bölümünden tamamen emildiğinden emin olmak gerekir. Fazla suyun saksı kenarından dökülmesi önemlidir. Saksı tabanlığında biriken fazla su, sulamadan belli bir süre geçtikten sonra dökülmeli, burada yer alan fazla suyun zararlı böcek ve küflenme oluşmasına izin verilmesi önlenmelidir.

Evde Kılıç Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Kılıç çiçeği, ev bitkisidir.

Kılıç Çiçeği Latincesi

Kılıç çiçeğinin Latincesi; Sansevieira Cylindrica'dır.

Kılıç Çiçeği Özellikleri

Kılıç çiçeği; güneş ışığını seven bir çiçektir. Yaz mevsiminde haftada bir defa, kış mevsiminde ise 2 haftada bir kez su vermek yeterli olacaktır. Doğrudan değil dolaylı güneş ışığı almalıdır. Kılıççiçeği, çok soğuğu sevmeyen bir çiçektir. Bu yüzden oda sıcaklığı normal seviyede tutulmalıdır.

Kılıç çiçeğine verilecek olan su, klorsuz ve dinlenmiş bir su olmasına özen gösterilmelidir. Klorlu çeşme suyu, bitkinin kökünü tıkayıp, gelişmesini sınırlandırır. Gün ışığı alan bir ortam içerisinde bakılması gerekir. Aydınlık yerde tutulması gereken ve büyümesine imkan sağlanarak, çevresinde eşyalar bulundurulmamalıdır. Çiçeğin rüzgardan uzak tutulması gerekmektedir. Kılıç çiçeğinin toprağına vitamin eklenirken dikkat edilmesi gerekmekte olup, aşırı sulanmamalıdır. Çiçeğin toprağı verimsiz ve kalitesiz olmamalıdır.

Kılıç Çiçeği Faydaları

Kılıç çiçeğinin yararları bilimsel şekilde ispatlanmıştır. En iyi biçimde hava temizleyici ev çiçeklerinden birisi olmasının dışında, çok güzel ve benzersiz bir görüntüye sahiptir. Karbondioksit seviyesini düşüren bu çiçek; ksilen, benzen, formaldehit, toluen gibi zararlı bileşenleri yükseltir. Kılıç çiçeği; evdeki kötü kokuları alır. Oksijen seviyesini çoğaltan ve karbondioksiti azaltan ve zararlı organik bileşikleri emen kılıç çiçeği, havadan kaynaklı olan alerjileri de önler.

Kılıç Çiçeği Hikayesi

Muhammed S.A.V. en sevdiği çiçek olduğuna inanılan bu çiçek; rivayetlere göre 1 metreyi geçtiğinde, tutulan dilek kabul olurmuş.