Kil Sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır ve yapılır? Yeşil, kırmızı, siyah ve doğal Kil Sabununun saça ve cilde faydaları

Kil sabunu cilt bakımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Cilt için oldukça önemli bir yere sahip olan kil sabunu doğal bir peeling görevi de görmektedir.



Kil Sabunu Ne İşe Yarar?



Günümüzde sıklıkla kullanılan kil sabununun pek çok yararı bulunmaktadır. Doğal bir peeling olan kil sabunu yüzdeki akne ve sivilceleri kurutur. Günümüzde pek çok kişi tarafından kullanılan kil sabunu özel amaçlı bir yüz sabunudur. Çeşitli mineraller ve kristallerden oluşan kil sabunu cildi ve yüz bölgesini toksinlerden arındırır. Ciltteki koyu lekeleri yok eden kil sabunu cildi ölü hücrelerden de arındırmaktadır. Cilt tonunu eşitleyen kil sabunu en doğal ve kullanışlı sabunlardan birisi olarak bilinir.



Kil Sabunu Nasıl Kullanılır?



Kil sabunu amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Özellikle cilt sağlığı için kil sabunu ile yüzü her sabah ve akşam yıkamak gerekir. Yüzdeki akne ve siyah noktaları temizleyen kil sabunu ıslak yüze ve ıslak vücuda uygulanır. Kil sabunu su ile ıslatılıp köpürtülür. Sonrasında ise kil sabunu vücuda masaj yapılarak uygulanır. Kil sabunu birkaç dakika kadar maske gibi ciltte bekletilir. Sonrasında ise Kuruyan kil sabunu ılık ve bol su ile durulanır. Böylece kil sabununun kullanıldığı ciltte tüm ölü hücreler temizlenmiş olur. Kil sabunu doğru şekilde kullanılmalıdır.



Kil Sabunu Nasıl Yapılır?



Cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalı olan kil sabununun yapımı da oldukça önemlidir. Çoğu kişinin güzellik sırlarından birisi olan kil sabunu evde kolaylıkla yapılabilir. Kil sabunu yapmak için zeytinyağı, kil, kostik, saf su ve lavanta esansı kullanılır. Kostik de olduğu için kil sabunu mutlaka açık havada dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.



Yeşil, Kırmızı, Siyah ve Doğal Kil Sabununun Saça ve Cilde Faydaları



Günümüzde pek çok kişi tarafından kullanılan kil sabununun faydaları saymakla bitmez. Özellikle kişisel zevk ve isteklere göre kil sabununa esans katıldığında yeşil, kırmızı, siyah ve doğal renginde kil sabunu yapılabilir. Tüm bu kil sabunları ciltteki akne ve sivilceleri yok eder. Islak yüze uygulanan kil sabunu bol su ile durulanmalıdır. Akne lekelerini de gidermeye yarayan kil sabunu vücuda masaj yapılarak uygulanabilir. Ayrıca kil sabunu saç dökülmesi problemlerinin önlenmesinde de kullanılır. Mucizevi bir ürün olarak bilinen kil sabunu saçları derinlemesine temizler. Kil sabunu doğal olduğu için ciltte de herhangi bir olumsuzluğa ve tahrişe enden olmaz. Kil sabunu ile yıkanan saçlar daha canlı ve parlak görülür. Yağlı saçlara sahip olan kişiler de kil sabununu rahat bir şekilde kullanabilirler. Kil sabunu tahrişe neden olmaz.



Başta cilt olmak üzere pek çok cilt ve saç sorununun çözmeye yarayan kil sabunu düzenli kullanılmalıdır. Düzenli kullanılan kil sabunu oldukça faydalı bir etki gösterir. Ayrıca kil sabunu düzenli kullanıldığında ciltte herhangi bir tahrişe de neden olmaz. Saçı dökülen kişiler kil sabunu ile saçlarını yıkayabilirler. Düzenli yıkamanın ardından bir süre sonra saç dökülmeleri de duracaktır. Ayrıca özellikle ergenlik dönemindeki sivilcelenme kil sabunu sayesinde giderilebilir. Kil sabunu sayesinde saçlar doğal bir parlaklık kazanacaktır. Ayrıca cildi temizlemede de kil sabunu çok rahat bir şekilde kullanılır.