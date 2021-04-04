Kil Maskesi Ne işe Yarar, Nasıl Yapılır?

Kil maskesi, uzun yıllardır cilt bakımında kullanılan bir maskelerden biri. Maskenin ana malzemesi olan kil, doğada kolayca bulunabilir. İçindeki mineraller yardımıyla da cildi sıkılaştırır ve besler.

Kil maskesinin cilde etkileri neler?

Kil maskesi, doğru malzemelerle ya da tek başına cilde uygulandığında ölü derinin temizlenmesini sağlar.

Ciltteki aşırı parlamaları engeller ve gözeneklerin açılmasına da yardımcı olur.

Ayrıca ciltteki sivilcelerin de giderilmesini sağlar.

Kil maskesi nasıl yapılır?

Yağlı ciltler için;

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı kırmızı kil

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı elma suyu ya da elma sirkesi

Birkaç damla nemlendirici krem

Hazırlanışı: Bütün malzemeleri bir kaba alın ve çok az su ilave ederek karıştırın. Krem kıvamına gelince yüzünde uygulayıp 15-20 dakika kadar bekletin. Daha sonra yüzünüzü bol suyla durulayın. Eğer uygulama sonrası cildinizde gerginlik hissi oluşursa nemlendirici kullanabilirsiniz.

Sivilceler için;

Malzemeler:

3 tatlı kaşığı kil

5 yemek kaşığı maden suyu

3 yemek kaşığı gül suyu

Çeyrek limonun suyu

Hazırlanışı: Bütün malzemeleri bir kasede karıştırıp cildinize uygulayın. Maske kuruyunca ılık su ile cildinizi güzelce yıkayın. Daha sonra birkaç damla maden suyunu bir pamuğa döküp cildinizi silin.

Siyah noktalar için;

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yeşil kil

1 yemek kaşığı papatya suyu

Hazırlanışı: Kil ve papatya suyunu çamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Temiz cildinize uyguladıktan sonra maske kuruyana kadar bekleyin.