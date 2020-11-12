Kıl Dönmesinde Doğru Bilinen 8 Yanlış

Kıl dönmesi, vücudun herhangi bir bölgesine ait olan kılların (saç kılları, sırt kılları…) döküldükten sonra bu kılların tutunabileceği vücudun girintili olan başka bir bölümünden deriyi delerek içeri girmeleri sonucunda olmaktadır. Kıl dönmesi vücudun girintili olan birçok yerinde görülebilmektedir. Terlemenin fazla olması, hijyenin az olması, kilolu olma veya kaykılarak oturma gibi faktörler kılın deriye girişini kolaylaştırarak kıl dönmesi oluşumunu artırmaktadır. Genetik faktörlerde önemlidir anne veya babasında kıl dönmesi olan bireylerde daha fazla oranda görülmektedir. Çok fazla kıllı olan ve kıl yapısı sert olan bireylerde daha çok görülmektedir.



Maalesef kıl dönmesi hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili doğru olarak bilinen birçok yanlış bilgi var, onlardan bahsedecek olursak;



Yanlış: Kıl Dönmesi Sadece Erkeklerde Oluşur!



Doğru: Kıl dönmesi erkeklerde 3 kat daha fazla görülmekle birlikte her iki cinste de görülür. Kıl dönmesinin en sık görüldüğü yaş dilimi ise 15-25 yaş arasıdır.



Yanlış: Kılın Ciltten Ters Dönüp İçeride Büyümesi Kıl Dönmesini Meydana Getirir



Doğru: Kesinlikle doğuştan değil, sonradan olma bir hastalıktır. Vücudumuzun herhangi bir yerine ait olan kıl vücudumuzun girintili olduğu başka bir alanda deriyi delerek içeriye girmesi sonucunda burada bir enfekte tünel oluşturur ve bu ilerleyerek o bölgede enfekte kıl kesesine dönüşür.



Yanlış: 30 Yaşından Sonra Kıl Dönmesi Oluşmaz!



Doğru: Kıl dönmesinin en sık görüldüğü yaş dilimi ise 15-25 yaş arası olmakla birlikte her yaşta görülebilir.



Yanlış: Kıl Dönmesi Bir Tek Kuyruk Sokumunda Olur



Doğru: Kıl dönmesi vücudun girintili olan birçok yerinde görülebilmektedir. Mesela göbekte parmak aralarında ve boyunda ve koltuk altında.



Yanlış: Kıl Dönmesi Oluştuğu Bölgeden Farklı Bölgelere Sıçrayabilir



Doğru: Kıl dönmesi bulaşıcı bir hastalık değil. Bir alandan diğer başka bir alana sıçramaz. Sadece bir bölgesinde kıl dönmesi olan bir bireyin başka farklı bir alanında da kıl dönmesi meydana gelme riski daha fazladır.



Yanlış: Kıl Dönmesi Zamanla Kendiliğinden Yok Olabilir



Doğru: Kıl dönmesi oluştuktan sonra genellikle tedavi olmaksızın kendiliğinden iyileşmez. Hatta zamanla daha geniş alana yayılır.



Yanlış: Kıl Dönmesinin Tek Tedavisi Açık Ameliyattır!



Doğru: Günümüzde kıl dönmesinin bir sürü farklı tipi ve formu vardır ve hepsinde tek çeşit ameliyat tedavisi doğru tedavi değildi. Günümüz teknolojisinde lazer, radyofrekans gibi yöntemlerle de tedavi edilebilirler.



Yanlış: Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Uzun Süre Yürümekte ve Oturmakta Zorluk Çekilir!



Doğru: Tedavi edilen kıl dönmesinin büyüklüğüne göre ve yapılan tedavi şekline göre değişmekle birlikte hastalarımız aynı gün veya ertesi gün hastaneden taburcu olurlar ve günlük işlerini yapmaya başlarlar. Bir aksilik olmaz ise de 10-15 gün içinde çalışmaya başlaya bilirler.