Kibrit otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kibrit otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kibrit otu, geçmişten bugüne alternatif tıpta kullanılan otların başında gelir. Doğru kullanımı sağlığa birden fazla fayda sağlıyor. Gölgeliklerde yetişebilen kibrit otu, baştan aşağı şifa kaynağı olarak tanımlanan bitkiler gurubunda yer alıyor.

Kibrit Otu Nedir?

Kibrit otu, gölgelik alanlarda yaşamayı çok seven, boyu 2 metreye kadar çıkabilen şifalı bitki türüdür. Güneş altında kalması tavsiye edilmediği için, güneşi az gören yerlere konulması gerekir. Çam otu, yer yosunu ve kurt pençesi gibi isimlerle anılır. Ülkemizin birçok yerinde yetişebilmektedir. Daha çok Ağrı, Kars, Iğdır ve Artvin illerinde yetişebilmektedir. Kibrit otunu sağlık için çok sayıda faydası bulunur. Ancak tamamının tüketilmemesi gerekir. Belli bölümlerinde zehirli maddeler bulundurur.

Kibrit Otu Ne İşe Yarar?

Kibrit otu vücut işlevlerinin hızlandırılmasına yarar. Stres gibi başa çıkılması durumlardan kurtulmak için kullanıldığı söylenebilir. Yaraları daha hızlı şekilde iyileştirdiği bilinir. Özellikle ufak yaralarda kanamaları anında durdurma özelliği bulunur. Vücudun formda kalmasını destekleyicidir. Beyin fonksiyonlarının gelişimine destek olur.

Kibrit Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kibrit otu ülkemizin hemen tüm alanlarında yetişme imkanı bulur. Gölgeliğin fazla olduğu yerlerde daha kolay yetişir. Ağrı, Kars, Artvin gibi illerde sıklıkla görülebilen bitkilerin başında gelir.

Kibrit Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kibrit otu sonbahar mevsiminden başlayarak bulunmaya başlar. Soğuk iklimleri seven bitkidir. Güneşle temasın az olduğu yerlerde kibrit otu yetişir.

Kibrit Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Kibrit otunun yetiştiriciliği mümkündür. Fakat iklim şartlarının sağlanması ve güneşi az gören yerlerde bulunması gerekir.

Kibrit Otu Nasıl Kullanılır?

Kibrit otu bitkisinin tamamı kullanılamaz. Bu nedenle uzmanlardan yardım alınarak tüketilmelidir. Çay formuna getirilerek kullanıldığı söylenebilir.

Kibrit Otu Kullanımı

Kaynamış 2 bardak suyu8n içerisinde 1 yemek kaşığı kuru kibrit otu eklenip demlendirilir. Belirtilen uygun miktarlarda kullanılır. Aşırı ve yanlış kullanımı zehirlenmelere neden olabilir.

Kibrit Otu Faydaları Nelerdir?

Kibrit otu hafızayı güçlendirici etkilere sahiptir. Kanama sorunlarını giderici özelliği bulunur.

Cildi yenileyici yapıda olan kibrit otu, ağız sağlığının korunmasında yardımcı olur.

Gut hastalığı için tavsiye edilen bitkiler arasında yer alır.

Sindirim sistemini güçlendirir. Saç için kullanıldığında güçlendirici etkisi bulunur.

Hormon dengesini düzenleyici etkidedir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Enfeksiyona iyi geldiği belirtilir.

Kibrit Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kibrit otu saç sağlığına yararlı bitkilerin başında gelir. Günlük kullanımda saçları güçlendirdiği söylenebilir. Ayrıca cilt üzerindeki yaralarına iyi gelir. Aşırı kullanımı tahrişlere neden olabildiğinden, dikkat etmek gerekir.

Kibrit Otunun Zararları Var mıdır?

Bitkilerin tümünde olduğu gibi kibrit otunun da bazı zararları mevcuttur. Bu yan etki diyebileceğimiz sorunlar, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir.

Mide ağrısı ve baş ağrıları

Kusma

Kaşıntı

Mide bulantıları

Yan etkiler görüldüğü andan itibaren doktora başvurulmalıdır. Bünyesi hassas olanların kibrit otu kullanması tavsiye edilmez. Hamile olan ve emziren annelerin kullanmaması gerekir. Kronik rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bilinçsiz tüketilmemelidir.

Kibrit Otu Nerede Satılır?

Kibrit otunu aktar dükkanlarında bulabilirsiniz. Bulunduğunuz yerlerde aktar yoksa veya aktarda otu bulamıyorsanız, internete başvurabilirsiniz. Güvenli firmaların internet sitelerinde kibrit otu alabilirsiniz. Ucuz olduğu için bilmediğiniz sitelerde almamanızı öneriyoruz.