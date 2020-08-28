MAHMURE ÖZEL
Ketojenik Diyet İçin Yiyecek Listesi
"Ketojenik diyet son yıllarda popüler olan düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyet türüdür. Peki ketojenik diyette hangi karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı yiyecekler tüketilebilir? "
Ketojenik diyette tüketilecek en iyi karbonhidrat kaynağı yiyecekler:
- Domates
- Patlıcan
- Kuşkonmaz
- Brokoli
- Karnabahar
- Ispanak
- Yeşil fasulye
- Salatalık
- Kabak
- Kereviz
- Brüksel lahanası
Ketojenik diyette tüketilecek en iyi protein kaynağı yiyecekler:
- Tavuk
- Kırmızı et
- Hindi
- Somon
- Kuzu eti
- Sardalya
- Ton balığı
- Karides
- Yumurta
- Doğal peynirler
- Yoğurt
Ketojenik diyette tüketilecek en iyi yağ kaynağı yiyecekler:
- Zeytinyağı
- Avokado yağı
- Zeytin
- Avokado
- Keten tohumu
- Chia tohumları
- Kabak çekirdeği
- Susam taneleri
- Hindistan cevizi
- Fındık
- Fındık ezmesi
Kaçınılması gereken yiyecekler:
- Bezelye, mercimek
- Pirinç, makarna ve yulaf ezmesi gibi tahıllar
- Az yağlı süt ürünleri
- Şekerler ve tatlandırıcılar
- Meyve suyu ve soda dahil şekerli içecekler
- Patates cipsi, simit ve kraker gibi atıştırmalık yiyecekler
- Limon, misket limonu, domates ve küçük meyveler hariç çoğu meyve
- Mısır, patates ve bezelye dahil nişastalı sebzeler
- Margarin veya diğer hidrojene yağlar gibi trans yağlar
- Kokteyller dahil çoğu alkol