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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Ketojenik Diyet İçin Yiyecek Listesi
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Ketojenik Diyet İçin Yiyecek Listesi

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Ketojenik Diyet İçin Yiyecek Listesi
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"Ketojenik diyet son yıllarda popüler olan düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyet türüdür. Peki ketojenik diyette hangi karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı yiyecekler tüketilebilir? "

Ketojenik diyette tüketilecek en iyi karbonhidrat kaynağı yiyecekler:

  • Domates
  • Patlıcan
  • Kuşkonmaz
  • Brokoli
  • Karnabahar
  • Ispanak
  • Yeşil fasulye
  • Salatalık
  • Kabak
  • Kereviz
  • Brüksel lahanası

Ketojenik diyette tüketilecek en iyi protein kaynağı yiyecekler:

  • Tavuk
  • Kırmızı et
  • Hindi
  • Somon
  • Kuzu eti
  • Sardalya
  • Ton balığı
  • Karides
  • Yumurta
  • Doğal peynirler
  • Yoğurt

Ketojenik diyette tüketilecek en iyi yağ kaynağı yiyecekler:

  • Zeytinyağı
  • Avokado yağı
  • Zeytin
  • Avokado
  • Keten tohumu
  • Chia tohumları
  • Kabak çekirdeği
  • Susam taneleri
  • Hindistan cevizi
  • Fındık
  • Fındık ezmesi

Kaçınılması gereken yiyecekler:

  • Bezelye, mercimek 
  • Pirinç, makarna ve yulaf ezmesi gibi tahıllar
  • Az yağlı süt ürünleri
  • Şekerler ve tatlandırıcılar
  • Meyve suyu ve soda dahil şekerli içecekler
  • Patates cipsi, simit ve kraker gibi atıştırmalık yiyecekler
  • Limon, misket limonu, domates ve küçük meyveler hariç çoğu meyve
  • Mısır, patates ve bezelye dahil nişastalı sebzeler
  • Margarin veya diğer hidrojene yağlar gibi trans yağlar
  • Kokteyller dahil çoğu alkol

 

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