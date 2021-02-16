Keten Nasıl Yetişir? Keten Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dokumacılık ve tekstil sektöründe kullanılan keten saplarından elde edilen lif kaynağı sayesinde birçok tekstil ürününde hammadde olarak kullanılmaktadır. Keten hem tekstil sektöründe kullanılmasının yanında artık maddelerinin de hayvanlara verilerek besi kaynağı olması hem de keten tohumu olarak son zamanlarda sağlık açısından birçok alanda faydasının öğrenilerek kullanıldığı bir bitkidir. Üretim çeşitlerine göre işleme şekilleri de değişmektedir. Yağ keteni farklı şekillerde işlenirken lif keteni ise suda birçok işlemden geçerek son halini almaktadır. Keten bitkisi her iklime elverişli olmaktadır.



Keten Nasıl Yetişir?



Keten birçok toprak türünde ve iklim çeşidinde yetişebilen bir bitkidir. Keten yetiştirilmesinde iki çeşit keten türü tercih edilmektedir. Yağ keteni ve lif keteni olmak üzere çeşitlere ayrılması ketenin yetiştirme ortamına göre farklılıklar oluşturmasına neden olmaktadır. Lif ketenleri daha çok yağmurlu ve nemli bölgelerde daha çok tercih edilirken yağ ketenlerinin üretimi sıcak ve bol güneşli iklimlerde tercih edilmektedir. Keten çeşitlerine göre ekimi ve üretimi yapılan ürünler birçok işlemden geçerek son halini almaktadır.



Türkiye’de Keten En Çok Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de keten bitkisi doğal ortamda birçok yerde yetişebilmektedir. Ketenin hammadde yahut yarı mamul olarak üretiminde ise en fazla üretim yapan bölge Karadeniz bölgesi olmaktadır. 200 ile 500 ton aralığında lif elde edilirken keten tohumu üretiminde ise 14 ile 25 ton arasında üretim yapılabilmektedir.



Türkiye’de En İyi Keten Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de en iyi keten yetiştiriciliğinde Karadeniz bölgesi iklim olanakları bakımından ve bulutlu gün sayısı fazlalığından verim olarak yetiştirilmektedir. Türkiye de keten batı Anadolu da birçok yerde yetişmektedir.



Türkiye’de Keten Nasıl Yetişmektedir?



Türkiye’de keten yetiştiriciliği üretiminde lif keteni yetiştiriciliği üretiminde yağış alan bölgelerde tercih edilirken yağ keteni ise daha güneşli bölgelerde yetiştirilen bir çeşit keten türü olmaktadır. Türkiye de keten üretiminde doğal şartlar müsait olduğu için tekstil firmalarının çoğalmasına ve tekstilde birçok alanında da ihracat yapılmasına olanak sağlanmaktadır.



Keten üretiminin doğal sahada yetişme alanı bulmasının yanında birçok alanda da kullanılması ihtiyaç ve talebi arttırmaktadır. Keten üretimi özellikle kağıt, halat, dokuma, tekstil iplik ürünlerinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç hissedilen bir üründür.