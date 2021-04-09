Keten Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Keten Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Keten kumaş; kumaş türleri içerisinde çok dayanıklı olan bir kumaş çeşididir. Parlak renge sahip olmamakla beraber, esnek yapıda olmayan keten kumaşı, denenmeden alınmamalıdır.

Keten Kumaş Nedir?

Keten kumaşı; liflerden oluşmaktadır. Bununla beraber Linum Usitatissimum bitkisinin gövdesi ile elde edilmektedir. Lifler gövdeden ayrıldıktan sonra yaklaşık olarak 1 metre boyunda olur. Ancak işlem gördüğünde liflerin uzunluğunda azalma ortaya çıkar. Eğirmeye hazır bir şekilde gelen liflerin ortalama olarak uzunluğu 40 santimetre civarındadır. Bu şekilde, liflerden oldukça kaliteli keten kumaşı sağlanır. Doğal kumaş olmasından ötürü alerjik etkisi bulunmamaktadır.

Keten Kumaş Nasıldır?

Keten kumaşı; doğal bir kumaş türü olduğundan oldukça dayanıklı bir kumaş çeşididir. Bunun yanı sıra keten kumaş, doğal elyaf olarak tanımlanmaktadır. Diğer kumaş çeşitlerine göre oldukça kaliteli olan bu kumaş türü nemi çekme özelliğine de sahiptir.

Keten Kumaş Terletir mi?

Keten kumaş; iri gözeneklere sahiptir. Bu yüzden sıcak aylarda tercih edilen bir kumaş çeşidi olup, terletmeyen yapılı olması, tercih edilmesinde önemli bir etkendir.

Keten Kumaş Özellikleri

Keten kumaş özellikleri;

- Keten kumaş türü, doğal elyaftır.

- Keten kumaş, pamuktan daha dayanıklıdır.

- Tüysüz ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan keten kumaşı, çok çabuk kirlenmediğinden ötürü çokça tercih edilmektedir.

- Diğer kumaş çeşitlerinden çok daha kaliteli bir kumaştır.

- Keten kumaşın esnekliği oldukça azdır.

- Kendini bırakmaması, tozu çekmemesi ve kaliteli olmasından ötürü döşemelik ürünlerde çok sık kullanılır.

- Keten kumaş; nem çeken özelliğe sahiptir. Bu yüzden banyo ürünlerinde çok sık kullanılmaktadır.

- Sıcak havalarda çok daha fazla tercih edilmesinin sebebi, iri gözenekli yapısından ötürü vücudun hava alarak serinlemesine olanak sağlamasından dolayıdır.

- Yansıtan özelliğiyle beraber güneşte renk solması gibi şikayetleri en aza indirmektedir.

Keten Kumaş Kullanım Alanları

Keten kumaş; kıyafet alanının yanı sıra dekor ürünlerinde de çok sık kullanılmaktadır. Perde, örtü, masa örtüleri, çarşaf, halı ve döşemelik ürünlerde çok sık kullanılmaktadır.

Keten Kumaş Esnek midir?

Keten kumaş; esnek bir yapıya sahip değildir. Keten kumaş, genel olarak esnemeyen bir kumaş olarak bilinmektedir.

Keten Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Keten kumaş ürünlerinden en önemli yararı, bakımlarının çok basit olduğudur. Fakat pek çok kumaş gibi, ilk yıkama sonrasında azıcık çekmesi mümkündür. Su sıcaklığının dışında, çekmeyi etkileyen en mühim faktörlerden birisi, kumaşın nasıl kurtulduğudur. Pek çok kişi, keten kumaşı aldıktan sonra kumaşı makine içerisinde yıkayabilir. Keten kumaşın kuruması oldukça hızlı olduğundan çoğu zaman ekstradan kurutmaya gerek duymaz.

Keten kumaşlı olan yumuşak ve esnek çarşaflar adına, açık havada kurutulması önemli olacaktır. Kimi keten kumaşlı ürünler kurutma makinesinde kurutulurken, kalıcı kırışma bırakacağından ötürü ve kıyafetlerin ömrünü kısaltacağından, kurutmak tavsiye edilmemektedir. Aynı şekilde keten kumaş, doğru şekilde kurutulduğu zaman çekme yüzde 5'e kadar düşürülür. Ancak sıcak ve çamaşır kurutma makinesi içerisinde kurutulduğu zaman yüzde çekme yüzde 10 ile 15'e çıkar.

Keten Kumaş Sıcak Tutar mı?

Keten kumaşın gözeneklerinin iri olmasından ötürü, vücudun hava almasına yardımcı olduğu belirtilebilir. Bunun yanı sıra keten kumaş, sıcak tutmaz. Keten kumaşın daha çok serinlettiği söylenebilir.