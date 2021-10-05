Ketçap Besin Değerleri: 100 Gr Ketçap Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Ketçap çoğunlukla fast food gıdalar ile tüketilen bir sos çeşididir. Bu yiyeceğin kalorisi de insanlar tarafından merak edilmektedir. Lezzetli olması nedeni ile günümüzde çok sık kullanılmaktadır.

Ketçap Besin Değerleri: 100 gram Ketçap Kaç Kalori?

Ketçap içerisinde bol miktarda A vitamini ile likopen vardır. Likopen domates içerisinde de bulunan bir maddedir. Bu madde antioksidan özellik göstermektedir. Bu nedenle hücrelerin serbest radikallerden korunmasına yardımcı olmaktadır. 100 gram ketçabın kalorisi yaklaşık 111 kcal kadardır.

Ketçabın Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

100 gram ketçap içerisinde yaklaşık olarak 26 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Protein değeri ise 1.3 gram kadardır. Ketçap içerisinde 0.3 gram lif bulunmaktadır. A ve C vitamini bakımından da son derece zengindir. Bunun yanında B6 vitamini de bulundurur.