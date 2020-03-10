Kestane Saç Rengi Hangi Tene Ve Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kestane saç rengi trendi son zamanlarda oldukça yükselişte. Saç renginizi değiştirip, hem yenilenmek hem de daha farklı bir görünüme kavuşmak istiyorsanız, siz de bu renge şans verebilirsiniz.

Kestane Saç Rengi Hangi Tene ve Kimlere Yakışır?

Genellikle kumral ve beyaz tene sahip kadınlara çok yakışan kestane saç rengi, kadınlara genelde fazlasıyla yakışan bir renktir ancak, bu renk kendi içerisinde birçok ton barındırır. Her kadın farklı bir ten rengine sahiptir, o tene uygun bir kestane rengi yakalandığında ise oldukça hoş bir görünüm yakalanır. Kestane saç rengi tonları üzerinden bilgi vermek gerekirse;

Kızıl kestane saç rengi, özellikle açık ten rengine sahip kadınlarda çok güzel durur ve oldukça çekici bir görünüm verir.

Doğal kestane saç rengi, özellikle esmer tenli kadınlara çok yakışmaktadır. Esmer tenli kadınlar kestane saç rengi ile doğal bir güzelliğe bürünürler.

Koyu kestane saç rengi ise genelde kış mevsiminde tercih edilir. Tüm kadınlar arasında oldukça favori olan bir renktir.

Açık kestane saç rengi, koyu renkteki kestane tonlarına göre daha modern ve parlak bir görünüm verir. Özellikle açık bir tene sahip olan ya da buğday tenli kadınlar için, fazlasıyla güzel bir görünüm vermektedir.

Kestane Saç Rengi Akar mı?

Her saç boyası gibi kestane saç rengi de, boyandıktan bir süre sonra akabilir. Ancak bu durumu engellemek için, bir takım önleyici uygulamalar yapılabilir. Ph dengeli olan saç şampuanlarından kullanarak ve saçlarınıza düzenli bakım yaparak, saç renginizin kalıcılık süresini uzatabilmeniz mümkün.

Kestane Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Kestane saç rengine sahip kadınlar, daha kalıcı ve parlak renklerde saçlarını uzun süre koruyabilmek için, saç bakımında bazı püf noktalarına hakim olmalıdır. Öncelikle paraben içermeyen, silikonsuz olan saç bakım ürünü kullanmak, saç bakımı için oldukça mühim olan, ilk aşamadır. Sonrasında, evde de hazırlanabilen doğal saç bakım metotları ile saçlarınıza bakım yaparak, kestane rengi saçlarınızın uzun süre boyunca parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

Doğal saç bakım ürünleri, saç rengine herhangi bir zarar vermeden, saçı nazik bir biçimde temizleyip, bakım yapar. Bu nedenle kestane rengi saçlara sahipseniz, doğal bakım yöntemlerine yönelmeniz gerekmektedir.