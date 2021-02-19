Kestane Nasıl Yetişir? Kestane Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kestane, kayıngiller familyasına ait bir ağaç türüdür. Kestane ağacının tomurcukları insanlar tarafından sıkça tüketilen bir besin kaynağıdır. Ayrıca kestane ağacı ömrünü tamamladığında yine odun olarak kullanılabilmektedir. Kestane, dünya da olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde yetiştirilen bir ağaç türüdür.



Kestane Nasıl Yetişir?



Kestane ağacı, soğuğa karşı oldukça dayanıklı bir ağaçtır. Ancak bu gerekli iklim koşullarının oluşması için bir engel teşkil etmektedir. Çünkü kestane ağacı, özellikle ilkbaharın geç ve sonbaharın ilk donlarına karşı oldukça hassastır.



Bu nedenle de yıllık yağış ortalaması 600 - 1600 mm olan yerlerde yetişmektedir. Bunun anlamı ise yıllık 60 cm ve 160 cm aralarında su alan topraklarda yetişebildiğidir. Ortalama bir yağış miktarı istemektedir. Kestane ağacı için en uygun toprak biçimi ise suyun toplanmadığı yamaç arazilerdir. Bu arazilerde kestane ağacının yetişmesi ve verimli hale gelmesi minimum 4 ve 5 yıl arasında değişebilmektedir. Bu nedenle de kestane yetiştiriciliği sabır gerektirmektedir.



Kestane Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Türkiye'de de kestane yetişebilmektedir. Kestane ılıman iklimi seven bir ağaç türüdür. Bu nedenle de en verimli topraklar Ege Bölgesi'ndedir. Türkiye'nin en çok kestane veren bölgesi Ege'dir. Ege bölgesinde ise en fazla kestanenin üreten il ise Aydın ilidir.



Aydın ilinde yaklaşık yüzde 70'lik bir ihtiyaç karşılanmaktadır. Ege Bölgesi'nin haricinde Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de kestane yetiştirilmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde %40 ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde %20'lik bir üretim payı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Batı Akdeniz'de Mersin ili 'luk bir üretim payına sahiptir.



Kestane Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?



Türkiye'de ılıman iklimin koşullarının olduğu her yerde kestane ağacı yetişebilir. Ancak yağış ve arazi şartlarının yerinde olmaması ağacın hastalanmasına ve tomurcuk vermemesine neden olur. Bu nedenle de genel olarak yamaç arazilerde yetişir. Çok uzun süre bakım gerektiren kestane yetiştiriciliği özellikle Ege bölgesinde özel bir alanı vardır. Genel olarak ormanlık arazilerde, diğer ağaç türlerinin arasında yetişmektedir. Kestane hasadı ise genel olarak sonbahar aylarında yapılmaktadır. Bunların yanı sıra diğer bölgelerde de özel yetiştirilme alanları bulunmaktadır.