Kestane Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kestane Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Marketlerde satılan ve özel olarak da yetiştirilen Kestane mantarı, dünyanın birçok farklı bölgesinde değerlendirilen bir mantar türüdür. Özellikle Avrupa ülkelerinde, ‘Portobello mantarı’ ismi üzerinden bilinir. Sağlık açısından da sunduğu önemli faydalar ve etkiler ile beraber dikkatleri üzerine toplayan bir mantar türüdür.



Kestane Mantarı Nedir?



Kestane mantarı beyaz kültür mantarının bir çeşididir. Ancak daha büyük ve koyu renkli olması ile beraber, özel olarak ele alınmak suretiyle yetiştirilir. İçeriğinde önemli oranda vitamin ve mineral barındırması eşliğinde, sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil eder.



Kestane Mantarı Nerede Yetişir?



Kestane mantarı daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında çayırlık alanlarda yetişir. Özellikle yan yana yetişmesi nedeniyle toplu bir şekilde bulmak ve toplamak oldukça kolaydır. Fakat zehirli çayır mantarları ile karışma ihtimali yüksek olduğu için, toplarken ve seçim yaparken çok dikkat etmek gerekmektedir. Türkiye'de en çok değerlendirilen ve öne çıkan mantar türleri içerisinde yer alması ile beraber, özel teknikler ışığı altında da yetiştirilmektedir.



Kestane Mantarı Nerede Bulunur?



Kendiliğinden yetişmesi ile beraber kestane mantarı çayırlık alanlarda yaygın olarak bulunur. Özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları geldiği vakit, en olgun ve değerlendirilecek noktayı ulaşırlar. Tabii ticari olarak da en yaygın şekilde alışverişi gerçekleştirilen mantarlardan biri olması nedeniyle, marketlerde veya semt pazarlarında da bu mantar bulmak mümkündür.



Kestane Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kestane mantarının zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmeyeceği merak edilen konular içerisinde geliyor. Bu doğrultuda Kestane mantarının zehirli olmadığını söylemek mümkündür. Ancak çayır alanlarında yanında zehirli mantarlar olabileceği için karıştırılabilir. Buna çok dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda yenen bir mantar olarak da öne çıkıyor. Hatta bu konuda farklı yemeklerde ya da salata ile beraber birçok değişik tür üzerinden, en çok değerlendirilen mantar türleri arasında yer alıyor.



Kestane Mantarının Faydaları



Kestane mantarı özellikle çok önemli vitamin ve mineral kaynağı olarak öne çıkar. Özellikle B5 vitamini ile beraber bakır ve pantotenik asit açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendiren bir kestane olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda folat, niasin ve biyotin gibi önemli besin kaynakları yer almaktadır. Ayrıca kalp ve damar sağlığını koruması ile beraber oldukça lezzetli bir besin kaynağı olduğunu da dile getirmek mümkün.



Kestane Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kestane Mantarı Yetiştiriciliği



Kestane mantarı için özel ve farklı yetiştirme teknikleri uygulamak suretiyle üretimi sağlanmaktadır. Özellikle ilaçlama ve gübreleme yöntemi kullanılmak ile beraber, sonbahar ve ilkbahar aylarından yakın zaman önce ekilmek suretiyle yetiştirilir. Ticareti yaygın şekilde gerçekleştiği için en çok üretilen mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır.



Kestane Mantarı Özellikleri



Şapka bölümü 2 ila 10 cm uzunluğunda olması ile beraber, başta açık renkli olan Kestane mantarı zaman içerisinde koyulaşma sürecine girer. Özellikle her türlü yemekte kullanım imkanı sağlayan özel bir mantardır. En önemlisi et türü yemeklerde sote olarak güzel bir lezzet katar. Zengin ve mineral ve vitamin kaynağı olduğu için diyet uygulayanlar ya da et yemeyenlere adına önemli bir potansiyel teşkil ediyor.