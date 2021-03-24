Kestane Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kestane Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kestane ağacı Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilen fakat daha çok Akdeniz bölgesi iklimini seven bir ağaçtır. Bundan dolayı bu bölgede daha hızlı ve daha sağlıklı yetişmektedir.

Kestane Ağacı Nedir? Kestane Ağacı Hakkında Bilgi

Kestane ağacı yapısı olarak keresteye benzeyen ve kestane meyvesi veren bir ağaçtır. Oldukça sert ve sıkı olan bu ağaçlar dayanıklılığı ile de bilinmektedir. Kestane ağacı ülkemizin dışında Güney Avrupa'da ve Avrupa'nın orta taraflarında da yetişir. Genellikle Akdeniz iklimi ağaçlarından olduğundan dolayı bu ağaçlar bu bölgelerde yetiştirilir. Türkiye'de ise kestane ağaçları en fazla Karadeniz kıyılarında ve Ege bölgesi başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir.

Kestane ağacı yetişmesi kolay olmayan bir ağaç türüdür. Bundan dolayı yetiştirirken bakımına özen göstermek gerekir. Kestane ağaçlarının birçok yapısal özelliği vardır.

Kestane Ağacı Latince İsmi

Kestane ağacının Latince ismi Castanea olarak adlandırılmaktadır.

Kestane Ağacı Özellikleri

- Kestane ağacının özgül ağırlığı 0.56 gram olarak belirlenmiştir.

- Ağacın gövde kısmı odunsu olup dış çemberi gözeneklerden oluşmaktadır.

- Dikenli ağaç grupları arasında yer almaktadır.

- Kestane ağaçlarının yaprakları sert ve testere gibidir.

- Bu ağaç türleri de yine erkek ve dişi olarak ikiye ayrılmaktadır.

- Kestane ağacının meyvesi dikenli olup rengi ise yeşil rengine benzerdir.

- Kestane ağacından elde edilen meyvelere kestane denilmektedir.

- Kestane ağaçları oldukça uzun ömürlü olan ağaçlardır. 700 seneyi aşkın olan ömürleri vardır.

- Bu ağaçlar 10 yaşında geldiği andan itibaren meyve vermeye başlar.

- Taze meyvelerin acı bir tadı bulunmaktadır.

Kestane Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kestane ağaçları ekim aylarından itibaren dikilmeye başlanır. Aynı zamanda bu ağaçların yaprak dökümü de Aralık'ta başlar.

Kestane Ağacı Nerede Yetişir?

Kestane ağacı özellikle sıcak iklim koşullarını sevmektedir. Bundan dolayı sıcak ortamlarda yetişir. Ayrıca ülkemizde Marmara kıyılarında oldukça fazla yetişir. Nemli topraklarda hızlı bir şekilde büyür.

Kestane Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kestane ağacını dikmeden önce mutlaka 12 metrelik bir dikim aralığı uygulanmaktadır. Daha sonra bu bakım ile birlikte 15 metreye kadar uzayacaktır. Eğer dikilecek olan arazinin yapısı buna uygunsa kare ya da üçgen bir şekilde yetiştirme şekli benimsenebilir. 50'ye 40 açılan bir derinlik açılır ve derinliğe de 150 ila 200 gram arasında değişen gübre ilave edilir. İlave ettiğiniz gübrenin mutlaka kompoze olmasına dikkat etmelisiniz.

Gübre daha sonra çukurlara iyice ilave edilir. Aynı zamanda karıştırılır. Yeterli bir şekilde karıştırdıktan sonra bu karışımın içine de toprak atılır. Kestane ağacının tepe dalının budanması da önem teşkil eder. Kuvvetli dalları seçtikten sonra kırılmaya meyilli olan dalların hepsi budanır. Fazla kısaltma yapmamanız bu noktada önem teşkil eder.

Kestane Ağacı Yaprak Döker mi?

Kestane ağacı yaprak döken ağaçlar arasındadır.

Kestane Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakım yaparken mutlaka düzgün bir şekilde sulama yaptığınızdan emin olun. İyi bir meyve alabilmek için kestane ağacının yılda en az 3 kere bakım yapılması gerekir. Dalları kontrol edilmeli ve düzenli olarak dalları budanmalıdır. Aynı zamanda bakım yaparken köklerine yine vitaminli gübreler ilave etmelisiniz.

Kestane Ağacı Faydaları Nelerdir?

Ateş Düşürür: Yüksek ateşi düşürmek için kestane ağacı yaprakları kullanılır. İyi bir ateş düşürücüdür.

Sakinleştirir: Kestane ağacının sakinleştirici özelliği olduğu bilinmektedir.

Mide Hastalıkları: Mide hastalıklarına iyi gelir ve gastrit gibi şikayetlerin yaşanmasını engeller.

Kestane Ağacı Hastalıkları Neler?

Kestane ağaçları yeterli şekilde bakım görmediği durumlarda kuruma gibi hastalıklar ortaya çıkmakta. Aynı zamanda kestane ağaçları tırtıllarla da sarılabilir. Bundan dolayı yeterli derecede bakım yapmak gerekir.

Kestane Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kestane Ağacı Kullanım Alanları

Kestane ağacı özellikle dayanıklı olduğundan dolayı mobilya üretiminde oldukça fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda dış cephede de yine kestane ağacı kullanılır.