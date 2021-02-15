Kestane Ağacı Nasıl Yetişir? Kestane Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kestane Kayıngiller ailesine ait bir ağaçtır. Ana vatanı Kuzey Yarım kürenin ılıman bölgeleridir. Ayrıca ağacın yenilebilen oldukça lezzetli tohumları da kestane adını taşımaktadır.

Kestane Nedir?

Kış aylarına özel bir meyve olarak tüketilen kestane lezzetiyle çok sevilmektedir. Besin değerleri açısından bakıldığında da yüksek değerlere sahip meyvenin sağlık için tüketilmesi önemlidir. Yüksek oranda lif içeren kestane ayrıca protein, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi önemli değerlere de sahiptir. Ülkemizde bolca yetiştiriciliği de yapılan kestane kış ayları için mükemmel bir besindir. Farklı şekillerde pişirilerek bu lezzetli ve besleyici meyveyi tüketmek mümkündür.

Kestane Ağacı Nasıl Yetişir?

Kışın nostaljik bir meyvesi olan kestanenin ağacının yetişebilmesi için ılıman hava şartlarına ihtiyacı vardır. Soğuk iklim şartlarına da dayanıklı bir ağaç türüdür. Ortalama 2000 metreye kadar yüksekliklerde kestane ağacının yetişebildiği gözlemlenmektedir. Ağacın yetişmesinde ise en uygun rakım 400 metre olmaktadır.

Kestane ağacının kazık köklere sahip olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu toprak geçirgen özellikte ve gevşek yapıda olmalıdır. Ağacın meyve verme durumu ise fidanın dikilmesinden sonra toprağa yerleşmesi sonrasında oluşur. Bu durum ortalama olarak 3 ila 4 yıl sürebilmektedir. Kestane ağacının meyvesinin en verimli hale gelebilmesi için gereken süre ise 5 yıldır. Verimli bir bölgede ağaç başına 45 kilograma kadar kestane alınabilmektedir.

Kestane Ağacı Türkiye'de En Çok, En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Ilıman iklimi seven kestane ağacı ülkemizde birçok bölgede rahatlıkla yetişmektedir. Marmara, Doğu Karadeniz ve Ege bölgelerinde bol miktarda kestane ağacına rastlanmaktadır. Kestane ağacı bu bölgelerin hepsinde yetişebilmektedir fakat en verimli şekilde Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Gerek rakım yüksekliği gerekse iklim şartları olarak kestane ağacı için en uygun bölge Ege olmaktadır.

Ülkemizde uygun koşullara sahip olan Ege bölgesi kestane ağacı yetiştiriciliğinde de önde gelen bölge olmaktadır. Türkiye kestane üretiminin %70 inin Ege bölgesinden elde edildiği bilinmektedir. Ege bölgesinde ise en çok yetiştirilen ve verim alınan il ise Aydın olmaktadır. Aydın ilinde gerek toprak yapısı gerek iklim şartları ile oldukça verimli kestane yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölge şartlarının ve toprağın uygunluğu ile verimde Aydın ili ilk sırada gelmektedir.