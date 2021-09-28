Kereviz Sapı Ve Yaprağının Faydaları Nelerdir? Kereviz Sapı Ve Yaprağı Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kereviz, esasen yararları saymakla bitmeyecek kadar çok olan sebzelerin en başında yer almaktadır. Özellikle sağlık için bir hayli yararlı olan kereviz sapı bireylere sağlık bakımından destekleyici bir sebze olarak kullanılmaktadır. Pek çok kişi kereviz sapının yararları merak etmektedir.

Kereviz Nedir?

Kereviz, yaygın kullanılmakta olan şifalı bitkilerden birisidir; kan sulandırıcı ve antioksidan fonksiyonları mevcuttur. Etkili bir iltihap giderici kabul edilen kereviz, alkali bir sebzedir ve bununla beraber asitli gıdaları nötralize etmektedir.

Anavatanı Doğu Akdeniz bölgesi olan ve ılıman iklimler içerisinde yetişebilen maydanozgiller ailesinden olan kereviz bitkisinin boyu iki metreye kadar uzayabilmektedir. İki senelik bir bitki olan kerevizin krem ya da beyaz rengi çiçekleri üç ile altı milimetre çapında olmaktadır. Bir hayli büyük olan meyvesi, patatese benzemektedir ve kerevizi pek çok yemek türünde kullanmak mümkündür. Kerevizin bilinen yirmi kadar alttürü bulunmaktadır.

Kereviz Sapının ve Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Kereviz sapı suyu son senelerde bir hayli popüler olmaya başlayan içeceklerin en başında gelmektedir. Pek çok yararı bilinen kereviz sapı suyu özellikle de yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Sebzenin kendisinde, yapraklarında, saplarında ve tohumlarında oldukça çok miktarda vitamin mineral ve antioksidan bulunmaktadır. Bunun yanında kereviz sapının ve yapraklarının suyunun sıkılarak da tüketilmesi bir hayli yararlıdır.

Kereviz Sapı ve Yaprağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kereviz sapı ve yaprağı pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Bu hastalıklar şu şekilde ifade edilmektedir:

Yüksek kolesterolü düşürmektedir. Kolesterolü düşürme gücüne sahip olmaktadır.

İnflamasyonu düşürmektedir. Kereviz birkisi anti-inflamatuarlar içermektedir.

Karaciğeri korumaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Sindirim sistemini rahatlatmaktadır.

Anti-bakteriyel işlevleri bulunmaktadır.

Kanserden korumaktadır.

Böbreklere ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.

Şeklinde sıralanmaktadır.

Kereviz Sapı ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Kereviz saplarının ve yapraklarının nelere iyi geldiği şu şekilde sıralanmaktadır:

Kereviz sapının ve yaprağının suyu besin değerleri bir hayli yüksek olan bir sudur.

K vitamini bakımından bir hayli zengin olan kereviz sapları ve yaprakları A vitamini açısından da bir hayli zengindir.

Kereviz sapı B2, B6 ve C vitaminlerini barındırmaktadır.

Folat, magnezyum, potasyum ve lifler açısından da zengin olan kereviz bitkisinin sapları blend edilip tüketime hazır hale gelebilmektedir.

Kuvvetli bir antioksidan ve inflamatuar fonksiyonları sahip olan kereviz sapları kansere karşı koruyucudur.

Kalori ve şeker açısından düşük olduğu için de bireylerin daha sağlıklı beslenmek ve zayıflayabilmek için kullandıkları besinlerin en başında yer almaktadır.

Kereviz sapı vitamin ve mineral bakımından bir hayli zengin bir besin kaynağıdır. Bu nedenle özellikle son senelerde, sosyal ağların da etkisi ile kereviz sapını tüketimi artmıştır.

Kereviz sapı ve yaprağı, alerjik astım gibi olan solunum yollarını büyük ölçüde etkileyen hastalıklarından koruyabilme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı kereviz sapı tüketilmektedir.

İçerisinde bulunan mineraller ve vitamin açısından bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahiptir.

Hafızayı güçlendirdiği bilinmekte olan kereviz sapı özellikle de Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur ve bu hastalığın etkisini azaltıcı özelliğe sahiptir.

Bazı kanser türlerine karşı de koruyucu olmaktadır. Kanser hücrelerine metastaz yapıp kanserli hücrelerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önlemektedir.