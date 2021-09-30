Kereviz sapı suyu faydaları nelerdir ve zayıflatır mı? Kereviz sapı suyunun cilde faydaları ve neye iyi gelir

Kereviz sapı suyu; kişinin damak tadına göre değişik şekillerde hazırlanabilir. En etkili ve en güzel metot yalnızca kereviz saplarının sıkılarak elde edileceği metottur. Bunun adına kereviz saplarının güzel bir şekilde yıkanarak, katı meyve sıkacağı içerisinden geçirerek, bir su bardağı kereviz suyu sağlamak yeterlidir. Bu şekilde bir tarif hazırlandığı zaman; beğenilmediği takdirde değişik malzemeler ile karıştırıp da değerlendirmek mümkün olacaktır. En fazla yapılan kereviz sapı suyu tarifi adına gerekli malzemeler;

- 1 tutam kadar maydanoz,

- 2 kereviz sapı,

- 1 tane limonun suyu,

- 3 su bardağı kadar su şeklinde olacaktır. Kereviz suyu yapılırken, bütün malzemeler blenderdan geçirilmelidir. Elde edilen sulu karışımın içerisinde kalan parçacıklar, tülbent yardımıyla süzülebilir.

Kereviz Sapı Suyu Faydaları Nelerdir?

Kereviz sapı suyu son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan içeceklerin başında gelmektedir. Birçok faydası bilinen kereviz sapı suyu özellikle yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıklara iyi gelir. Kereviz havuç familyasına ait bir sebzedir. Sebzenin kendisinde, saplarında ve tohumlarında oldukça bol miktarda vitamin mineral ve antioksidan bulunur. Bunun yanında kereviz sapının suyu sıkılarak da tüketilmesi oldukça faydalıdır.

Kereviz Sapı Suyu Zayıflatır mı?

Kereviz sapı suyu; yağ yakımına destek olan yararlı sebzelerden birisidir. Zayıflamak adına kereviz sapı suyu tüketmek istenirse, ilk önce bu tarifin sürekli biçimde içilmesi gerekir. 15 gün boyunca günde bir defa kereviz sapı suyu tüketmek önemlidir. Bununla beraber 15 günlük süreç içerisinde beslenmeye de dikkat etmek gereklidir. Kereviz sapı suyu tüketilirken; paketli ürünler, şekerli içecek ve yiyecekler, asitli içecekler gibi birçok zararlı ürün tüketilmemelidir. Bu süreç içerisinde bol bol su içmek önemlidir. Kereviz sapı suyu tüketilirken, aktif şekilde spor yapmak da kilo vermek açısından oldukça önemlidir.

Kereviz Sapı Suyunun Cilde Faydaları

Cildin iç kısmından nemlenmesini sağlayan ve beslenmesine yardımcı olan kereviz sapı suyu; akne ve sivilce oluşumunu en aza indirir. Vücudun pH oranını dengeleyen, cildin çok fazla sebum üretmesini önleyen kereviz sapı suyunun, cilt adına oldukça önemli yararları bulunmaktadır. Bu yüzden yağlı bir cildi bulunan kişiler, kereviz sapı suyu tüketmelidir.

Kereviz sapı suyu; tahriş, egzama, sivilce, akne gibi cilt üzerinde ortaya çıkan sorunları önlemek adına tüketilmelidir. Antioksidan özelliği olduğundan cilde zarar vermeyerek, zararlı bileşenleri vücuttan atar. Ciltte oluşan şişlik, kaşıma, soyulma, iltihap gibi durumlar kereviz sapı suyu ile giderilebilir. Bunun için; cilde uygulama yapmak veya tüketmek yeterli olacaktır.

Kereviz Sapı Suyu Neye İyi Gelir?

Kereviz sapı suyu; sağlıklı ve hızlı kilo vermenin anahtarıdır. Bununla beraber kereviz sapı suyunun kilo verme özelliği dışında pek çok yararı vardır. Bunlar;

- Karaciğeri temizler.

- Uykusuzluk sorununu çözerek, kaliteli uyku düzenine katkı sağlamaktadır.

- Aşırı tatlı yeme isteğini azaltır.

- Kabızlık sorununu giderir.

- Ödem attırır. Bu şekilde şişkinliklerden kurtulmaya destek olur.

- Antioksidan etkisinden ötürü bedendeki yabancı maddeleri arındırır.

- İnsan bedeninin zinde olmasına yardımcı olmakta ve enerji vermektedir.

- Kan dolaşımını arttırmaktadır. Damarların rahatlamasına destek olarak, kalp- damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürmektedir.

- Akne, sivilce, siyah nokta oluşumunu önler.