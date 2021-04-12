Keratin Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Keratin Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Keratin maske sahip olduğu içerikleriyle uygulandığı saçta yumuşaklığı ve parlaklığı son noktaya ulaştırarak kusursuz bir görünüm kazandırır. Aynı zamanda da zor taranan saçları çok daha kolay taranır bir hale getirir.



Keratin Maskesi Nedir?



Keratin maskesi, saç telindeki pulcukları kaplamak suretiyle saç teline karşı koruyucu bir kalkan oluşturan ve aynı zamanda da saçı çevresel etkenlere karşı koruma sağlayan bir üründür.



Keratin Maskesi Ne İşe Yarar?



Keratin Maskesi; çok az bir miktarda kullanımında bile, saçın çok ince bir koruyucu bir tabakayla kaplar ve saçlara uygulanmış olan kimyasal ve ısı işlemlerine karşı saç tellerini koruyucu bir etki gösteren yapı barındırır. Bu bakımdan Keratin Maskesi saç bakımında etkili bir rol üstlenen üründür.



Keratin Maskesi Nasıl Yapılır? Keratin Maskesi Yapımı



Keratin maskesi, saçların gereksinim duyduğu keratin proteinin kimyasal yöntemlerden faydalanılarak saçlara uygulama işlemidir. Kuaförler ve saç bakım merkezleri keratin maskesini saçlara uygulama işlemini gerçekleştirmektedir. Keratin maskesi, yüksek düzeyli ısı ve aşamalı işlem isteyen bir bakım yöntemi olan bu uygulamada maksat saçların düz kalmasıdır.



Keratin Maskesi Faydaları Nelerdir?



Keratin maskesi; saç bakımından önemli bir unsuru oluşturan keratin maskesi önemli faydalarıyla dikkat çekici bir nitelik barındırmaktadır. İşte keratin maskesinin faydaları:



- Boya ve kimyasalların sıklıkla uygulanması sebebiyle yıpranmış ve matlaşmış durumdaki saçları onarır ve bakım yapar.

- Saçlara dolgun ve parlak bir görünüm kazandırır. Bu faydası ise 3 aya kadar bir süre boyunca etkisini muhafaza eder.

- İncelmiş durumdaki saç tellerini kalınlaştırır, saçlarda ortaya çıkan kırılmaları ve kopmaları durdurur.

- Saçlarda oluşan elektriklenme ve kabarmayı durdurucu nitelikte etki göstererek tam anlamıyla sakinleştirici nitelikte bir bakım sağlar.

- Saçın sağlıklı bir şekilde uzamasına önemli ölçüde yardımcı olur.



Keratin Maskesi İçin Pratik Tarifler



Keratin maskesi evdeki malzemeler kullanılarak hazırlanabilecek olan bir ürün değildir. Ancak evde keratin maskesi uygulamak istiyorsanız çok pratik bir şekilde hazırlaya bileceğiniz doğal maske tariflerini burada bulabilirsiniz.



Eğer keratin bakımını evinizde yapacaksanız, keratinli maskeyi saçınızda daha uzun süre bekletmenizde büyük yarar olacaktır. Evde yapacağınız keratin bakımı için kullanabileceğiniz son derece pratik bir tarifin varlığı söz konusudur.



1- Evde hazırlayabileceğiniz keratinli maske için kullanabileceğiniz malzemeler şunlardır.



- 5 ml keratin,

- 2 yemek kaşığı kadar keratinli maske,

- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı,

- 2 çay kaşığı e vitamini

- 2 çay kaşığı b5 vitamini



Yukarıda belirtilen malzemeler birbirleriyle karıştırılarak elde edilen karışım keratinli maske saça uygulandıktan sonra 1-2 saat bekletilir ve sonrasında saçlar yıkanır. Saça sürülmüş haldeki maskenin saça nüfuz etmesi için sıcak havlu uygulayarak 1 saat bekletmek yeterli olacaktır. Sonrasında saçınızı yıkayarak maskeden arındırabilirsiniz.



2- Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz limon suyu, elma sirkesi ve su ile hazırlanan doğal saç maskesi tarifi:



Maskenin hazırlanması için ilk olarak 1 fincan taze limon suyu, yarım fincan su ve yarım fincan elma sirkesiyle karıştırılır. Hazırlanan karışım saçlara hafifçe dökülüp masaj yapar gibi uygulanarak sürülür. Sonrasında ise 5 dakika kadar bir süre bekletilir. Sürenin sonunda saçlar yıkanarak karşımdan arındırılır.