Keratin Bakımı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Saçların dökülmesi, yıpranması ve kırılması hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça rastlanan bir sorundur. Özellikle bu problemler mevsim geçişlerinde artış göstermektedir. Bunun nedeni saçlardaki nem ve proteinin kaybolmasıdır.

Bu maddelerin kaybolması saçlarda cansız bir görünüme yol açıyor. Olumsuz hava koşulları olduğu kadar kullanılan şampuan ve şekillendiriciler de sorunlara yol açıyor. Bu maddelerin içinde bulunan sülfat, paraben ve silikon saçlara büyük oranda zarar veriyor.

Keratin bakımı ne işe yarıyor?

Düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımı saçların doğal ve canlı görünmesini sağlıyor. Bu bakımla saçın pH dengesi düzenleniyor. Bu da saç sağlığı için büyük önem arz ediyor. Keratin bakımının 3 aylık periyotlarla uygulanmasını öneriliyor. Sağlıklı bir saç yapısı, yüzde 83 oranında protein barındırması gerekiyor.

Keratin bakımıyla, saçın kaybettiği protein ve nemin geri alınması sağlanıyor. Saça yapılan bu uygulama ile daha canlı, sağlıklı, dolgun ve doğal bir saç görünümüne kavuşulması sağlanıyor. Saçları yıpratan sülfat ve paraben gibi istenmeyen maddelerin zararları da silinmiş oluyor.

Erkeklerin de keratin bakımına ihtiyacı var

Keratin bakımını kadınlar kadar erkeklerin de yaptırması gerekiyor. Saç söz konusu olduğunda cinsiyet olmaz. Erkeklerin de saç bakımı yaptırmaları öneriliyor.

Normal şartlarda sağlıklı bir saçın pH oranı yüzde 4,55 olması gerekir. Ancak daha önce de saydığımız olumsuz nedenler bu rakamın yüzde 7,58'lere kadar çıkmasına yol açıyor. Keratin bakımı ile saçın pH dengesi düzenleniyor.

Aynı zamanda saç sülfat ve parabenden arınarak sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.