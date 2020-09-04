Kepek oluşumundan kurtulmanın doğal yolları

Kepeğe sebep olan durumlar

Yağlı cilt tipleri

Bu, kepeğin en yaygın nedenlerinden biridir. Ciltte iltihaplanma ya da kızarıklığa neden olan deri döküntülerinin oluşmasına neden olur. Bu nedenle genelde yağ bezleri bakımından zengin bölgeleri etkiler. Bazı durumlarda ise vücudun B6 ve B12 vitaminlerinin eksikliğinden kaynaklandığı da sıklıkla görülür.

Malassezia

Malassezia, enfeksiyona ve cilt iltihabına neden olabilen maya benzeri bir mantar türüdür. Bu, derinin kurumasına ve pul pul dökülmesine neden olarak kepek görünümünü artırıcı etkisi bulunan bir cilt hastalığıdır. Genellikle yenidoğan ve bebeklerde görünen dermatolojik bir sorun olsa da yetişkinlerde de nadiren rastlanabilir.

Kuru cilt

Kepeğin en belirgin nedeni kuru bir cilttir. Bu cilt tipi, sonunda kepeğe dönüşen pulların oluşmasına neden olur. Tipik olarak, bu pullar diğer yollardan kaynaklananlardan daha küçük ve daha az yağlıdır.

Kepek aynı zamanda altta yatan bir cilt rahatsızlığının göstergesi olabilir. Bu gibi durumlarda uzmanlardan yardım almanız önerilir.

Kepek belirtileri nelerdir?

Kepek farklı şekillerde kendini gösterebilir. Tipik olarak kepek, kafa derinizde ve alnınızda kuru pullar olarak görünür. Bu küçük deri döküntüleri genellikle kaşlarda, erkeklerin sakal ve bıyığında oluşur.

Kepek saç derinizi kaşındırabilir ve cildinize pullu ve huzursuz bir görünüm verebilir. Bebeklerde bu durum, kuru ve huysuz bir kafa derisi görünümüne neden olur.

Kepek tedavisi

Kepek tedavisine yardımcı olabilecek, piyasada satılan birçok tıbbi seçenek vardır. Ancak herhangi bir tıbbi ürün kullanmadan önce doktorunuza danışmanız son derece önemlidir. Bunun yanında, ileri düzeyde bir kepek sorunu yaşamıyorsanız, evde hazırlayacağınız doğal yağ karışımlarıyla cildinizi rahatlatmanız mümkün olabilir.

Kepeği en aza indirgemenin doğal yolları

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, ciltteki döküntülere ve kepeğe neden olan herhangi bir mantar enfeksiyonunu hafifletmek için saç diplerine maske olarak uygulanabilir. Bunun için 2-3 damla çay ağacı yağı, aynı ölçülerde tatlı badem veya jojoba yağını karıştırarak elde ettiğiniz karışımı, pamuk yardımıyla saç derisine uygulamanız yeterlidir. Bu işlemi, beklenmedik bir etki görünmediği takdirde haftada 3-4 kez tekrarlayabilirsiniz. Ancak tüm doğal yağlarda olduğu gibi, alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için öncelikle teninizin herhangi bir bölgesinde denemeniz tavsiye edilir.

Hindistan cevizi yağı

Bu yağ, Malassezia’ya neden olabilecek mantar enfeksiyonlarıyla savaşmanın en doğal yoludur. Bu da kepek ve saç derisinde oluşabilecek cilt sorunlarını azaltmaya yarar. Hindistan cevizi yağını, yıkama işlemi yapmadan bir saat önce saç derinize haftada 2 kez masaj yaparak uygulamanız yeterlidir.

Soğan suyu

Araştırmalar, soğanların kepekle mücadeleye yardımcı olabilecek fitokimyasal bileşikler açısından zengin olduğunu gösteriyor. Bu da ciltte pullanmayı ortadan kaldırmaya ve kepek oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Haftada 2 kez, yarım soğanın suyunu çıkartana kadar ezerek kafa derinize bolca uygulayın. Bunun için bir saat beklemeniz yeterli olacaktır.

Aloe vera

Aloe vera, cilt bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilecek zengin bir biyoaktif bileşik kaynağıdır. Aloe vera özleri, kepeğe neden olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir mantar enfeksiyonuyla savaşmaya yardımcı olabilecek antifungal ve antimikrobiyal özellikleri içerir. Aloe vera bitkisinden elde ettiğiniz jelin saç diplerine emilmesini sağlayarak dairesel hareketlerde masaj yapın ve ardından bir saat sonra yıkayın. Bu işlemi, cildinizde bıraktığı etkiye göre haftada en az 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Probiyotikler

Yoğurt gibi probiyotik yiyecekler, kepeği azaltmaya yardımcı olabilecek Lactobacillus paracasei içerir. Araştırmalar, Lactobacillus paracasei'nin saç derinizin mikrobiyomunun normal dengesini geri kazanmaya ve böylece kepeği ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Her gün bir kase (tercihen ev yapımı) yoğurt tükettiğinizde, kepeklerinize ve birçok bakteriye karşı etkili bir mücadele yöntemi sergilemiş olursunuz.

Limon otu yağı

Limon otu yağı, antifungal özellikler sergileyen biyoaktif bileşikler bakımından zengindir. Bu özellik, kepeğe neden olabilecek bir maya türü olan Malassezia furfur ile mücadeleye yardımcı olabilir. Bunun için, şampuanınıza 2-3 damla limon otu yağı ekleyerek yıkama esnasında bolca masaj yapın ve bol suyla yıkayın.

Sarımsak

Sarımsağın birincil biyoaktif bileşenleri, ajoen ve allisin'dir. Antifungal özellikleri, kepeğe neden olabilecek mantar enfeksiyonunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Birkaç diş sarımsak ve yarım fincan zeytinyağı iyice ezdikten sonra, ısıtılmış bir tencereye ekleyin. 5 dakika ısıttıktan sonra soğutup saç derinize uygulayın ve 30-45 dakika kadar bekletin. Bu saç maskesini de haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Karbonat

Karbonat genellikle antifungal şifa yöntemi olarak kullanılır. Dolayısıyla kepek tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bu yöntem için, birkaç yemek kaşığı karbonat alın ve doğrudan ıslak saça uygulayın. Yaklaşık 2 dakika bekledikten sonra iyice yıkayın. Haftada 2 kez kullanımı, etki göstermesi için yeterli bir süre olacaktır.

Limon suyu

Limon suyunun zengin bir sitrik asit kaynağı olduğu herkes tarafından bilinir. Saç derisinin doğal pH'ı 5.5'tir ve sitrik asit bazlı şampuanlar, saç derinizin pH ölçüsünü dengeli tutmaya yardımcı olur. Bu da kafa derinizdeki kepek görünümünü azaltmaya yarar. 2-3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu pamuk yardımıyla, şampuan öncesi bakım olarak saç derinize uygulayın. Yaklaşık 5-10 dakika bekletin ve hafif bir şampuanla yıkayın.

Yeşil çay

Araştırmalar, yeşil çayın mantar enfeksiyonları üzerinde yok edici bir etki sergileyen polifenoller ve epigallokateşin gallat (EGCG) açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bu özellik, kepeğe neden olabilecek herhangi bir enfeksiyonu ortadan kaldırabilir. Bu doğal şifalı maskeyi hazırlamak için 2-3 poşet yeşil çaya ihtiyacınız vardır. Sıcak suda beklettiğiniz yeşil çayları soğuduktan sonra süzün ve saçınıza uygulayın. 10 dakika beklemenin ardından hafif bir şampuanla yıkayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, güçlü antibakteriyel özellikler gösterir. İhtiyacınız olan 1 yemek kaşığı çiğ elma sirkesini, 3 yemek kaşığı suyla karıştırın. Elde ettiğiniz çözeltiyi saç derinize uyguladıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve yıkayın. Ancak, elma sirkesini sulandırdığınızdan mutlaka emin olun. Seyreltilmeden kullanılırsa, elma sirkesi yanıklara ve cilt tahrişine neden olabilir.