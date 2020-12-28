Kepeğe Yol Açan 10 Sinsi Alışkanlık

Saçı çok nadiren veya çok sık şampuanlamak

Saçınızı nadiren yıkadığınızda, saç derinizde sebum birikir ve terle birlikte pulların ortaya çıkması için mükemmel ortamı oluşturur. Öte yandan şampuan da her gün kullanılmamalıdır. Uzmanlar, tüm bu sorunlardan kaçınmak için saçınızı 2 veya 3 günde bir şampuanlamanızı öneriyor.

Saç kremi kullanmamak

Saçınızı şampuanladığınızda kir ve diğer kalıntıların yanı sıra doğal sebumunu da çıkarmış olursunuz . Bu sebumun yenilenmesi gerekiyor ve saç kremleri de tam olarak bunu yapıyor. Saç kremleri, saçınıza vitamin ve besin katar, saçınızın parlaklığını ve hacmini arttırır, ayrıca aşırı kuruluğu da önler.

Saçın doğal mantarına karşı hassasiyetin olması

Kepek, aynı zamanda sivilce sorunlarına da neden olan malassezia adı verilen bir mantarın aşırı büyümesinden kaynaklanır. Hepimizin cildimizde var ancak bazı insanlar diğerlerinden daha yağlı saç derisine sahip olma eğilimindedir. Çünkü bu maya cilt yağları ile beslenir. Böylece pullar ortaya çıkar ve kepek tedavi edilemese de kontrol edilebilir.

Düzgün durulamamak



Durulamadan sonra, cildimizde bulunan bu yaygın mantar nedeniyle saç derinizde pulların çoğalması için mükemmel bir ortam olabilecek bir miktar kalıntı bırakabilirsiniz. Saç derisinde çok fazla kir ve yağ salgısı olduğunda, malassezia aşırı derecede büyüyebilir ve kepeğe hatta ciddi kepek olan seboreik dermatite neden olabilir.

Düzgün fırçalamamak/taramamak



Saçınızı fırçalamak dolaşımı iyileştirir ve ölü deri hücrelerini yok eder . Fırçalarken saç derinizdeki kirden de kurtulursunuz, bu nedenle kepek nedenini en aza indirmek için her gün yapılması gerekir. Düzenli olarak günde iki kez yapın, ancak aşırıya kaçmayın. Saçınızı çok sık fırçalamak saç dökülmesine neden olabilir. Saç derinize zarar verebilecek ve şişmeye neden olabilecek sert fırçalardan kaçınmaya çalışın.

Şampuanları değiştirmemek veya özel bir kepek şampuanı kullanmamak



Piyasadaki normal şampuanlar, içerikleri nedeniyle saç derisinde ve pullarda tahrişe neden olabilir. Doğru şampuanı bulmak biraz zaman alabilir ancak en ideal şampuanı deneme-yanılma yöntemi ile bulabilirsiniz. Öte yandan kepek sorununa özel üretilmiş şampuanlar da size yardımcı olabilir.

Saçı çok sık şekillendirmek

Saç spreyleri, şekillendirici köpükler iyi bir şekilde temizlenmezse zamanla birikerek saçınızı yağlı ve kirli hale getirir. Bu da saç derisinde kaşıntıya, kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Öte yandan saçlarınızı sık sık fönlemek, yüksek ısıya maruz bırakarak şekillendirmek de kolayca kırılmalarına, saç derisinde kurumaya sebebiyet verebilir. Gerekmedikçe bu ürünleri saçlarınıza uygulamayın ve uyguladığınızda ise iyice temizlediğinizden emin olun.

Şekerli gıdalar tüketmek

Şeker vücudunuzda hormon dengesizliği yaratarak saç sağlığınızı da etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizi yükseltir, böylece bezleriniz daha fazla yağ üretmeye başlar. Bu nedenle, beslenme listeniz çok fazla şeker içeriyorsa daha hızlı yağlanan ve kepekli saçlara sahip olabilirsiniz.

Yeterli beslenmemek

Araştırmalar, tam yağlı süt ürünleri ve doymuş yağların iltihaplanmayı ve sebum üretimini artırdığını ortaya koydu. Bunu kontrol etmek için çinko ve B vitamini yönünden zengin besinler yemeye çalışın. Muzlar bu besin maddelerinin çoğuna sahiptir. Aynı zamanda beslenmenize deniz ürünleri, fındık, avokado ve kırmızı et eklemeyi unutmayın çünkü bunlar harika çinko kaynaklarıdır.

Saç derisini nemlendirmemek

Saç deriniz vücudunuzdaki diğer deri ile aynıdır. Nasıl ki cildimizin neme ihtiyacı var, aynı şey saç derimiz için de geçerlidir. Saç derinizi nemlendirmemek kuruluğa ve zamanla kepek sorununa yol açar. Nemli bir saç derisi için saç maskelerinden yardım alabilirsiniz.