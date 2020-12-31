Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman ve Kaç Yaşında Yapılır?

Kepçe kulak ameliyatı nedir?

Otoplasti kulakların şeklini, konumunu veya boyutunu değiştirmeye yönelik bir prosedürdür. Kulaklarınızın kafanızdan ne kadar dışarı çıktığından rahatsızsanız otoplasti yaptırmayı seçebilirsiniz. Kulağınız veya kulaklarınız bir yaralanma veya doğum kusuru nedeniyle şekilsiz ise otoplastiyi de düşünebilirsiniz.

Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra (genellikle 5 yaşından sonra) yetişkinliğe kadar her yaşta yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyat 3 yaş gibi erken bir zamanda yapılır. Bir çocuk kepçe kulaklarla ve diğer bazı kulak şekli problemleriyle doğarsa, atelleme doğumdan hemen sonra başlanırsa bu sorunları başarıyla düzeltebilir.

Otoplastiyi şu durumlarda düşünebilirsiniz:

- Kepçe kulak görüntünüz varsa

- Kulaklarınız kafaya göre büyük kalıyorsa

- Önceki bir kulak ameliyatından memnun değilsiniz

- Otoplasti, simetriyi optimize etmek için tipik olarak her iki kulakta yapılır.

Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra her yaşta yapılabilir - genellikle 5 yaşından sonra. Otoplasti kulaklarınızın yerini değiştirmez veya duyma yeteneğinizi değiştirmez.

Riskler

Otoplasti, aşağıdakiler dahil çeşitli riskler taşır:

Yara izi. Yara izleri kalıcı olsa da, muhtemelen kulaklarınızın arkasına veya kulaklarınızın kıvrımlarına gizlenirler.

Kulak yerleştirmede asimetri. Bu, iyileşme sürecindeki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, cerrahi önceden var olan asimetriyi başarılı bir şekilde düzeltmeyebilir.

Cilt hissindeki değişiklikler. Otoplasti sırasında kulaklarınızın yeniden konumlandırılması bölgedeki cilt hissini geçici olarak etkileyebilir. Nadiren değişiklikler kalıcıdır.

Dikişlerle ilgili sorunlar. Kulağın yeni şeklini sabitlemek için kullanılan dikişler, cilt yüzeyine kadar gidebilir ve çıkarılması gerekebilir. Bu, etkilenen cildin iltihaplanmasına neden olabilir. Sonuç olarak, ek ameliyata ihtiyacınız olabilir.

Aşırı düzeltme. Otoplasti, kulakların geriye sabitlenmiş gibi görünmesine neden olan doğal olmayan konturlar oluşturabilir.

Diğer herhangi bir büyük ameliyat türü gibi, otoplasti de kanama, enfeksiyon ve anesteziye ters reaksiyon riski taşır. İşlem sırasında veya sonrasında kullanılan ameliyat bandına veya diğer malzemelere karşı alerjik reaksiyon olması da mümkündür.

Ameliyat öncesi süreç

Başlangıçta bir plastik cerrahla otoplasti hakkında konuşacaksınız. İlk ziyaretinizde plastik cerrahınız muhtemelen bu süreçlerden bahsedecektir:

Tıbbi geçmişinizi gözden geçirin. Mevcut ve geçmiş tıbbi durumlarla, özellikle de kulak enfeksiyonlarıyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olun. Son zamanlarda aldığınız veya aldığınız ilaçlar ve geçirdiğiniz ameliyatlar hakkında konuşun.

Fiziksel bir muayene yapın. Tedavi seçeneklerinizi belirlemek için, doktor kulaklarınızı yerleştirme, boyut, şekil ve simetri dahil olmak üzere inceleyecektir. Doktor ayrıca tıbbi kayıtlarınız için kulaklarınızın fotoğraflarını da çekebilir.

Beklentilerinizi tartışın. Neden otoplasti istediğinizi ve işlem sonrası görünüm açısından neyi umduğunuzu açıklayın. Olası aşırı düzeltme gibi riskleri anladığınızdan emin olun. Otoplasti için iyi bir adaysanız, doktorunuz önceden hazırlanmanız için bazı adımlar atmanızı tavsiye edebilir.

Yiyecek ve ilaçlar

Kanamayı artırabilecek aspirin, anti-enflamatuar ilaçlar ve bitkisel takviyelerden muhtemelen kaçınmanız gerekecektir. Sigara içmek ciltteki kan akışını azaltır ve iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Sigara içiyorsanız, doktorunuz ameliyattan önce ve iyileşme sırasında sigarayı bırakmanızı tavsiye edecektir. Ayrıca, ameliyattan sonra birisinin sizi eve götürmesi ve iyileşmenizin ilk gecesinde sizinle kalması için planlar yaptığınızdan emin olun.

Prosedürden önce ne bekleyebilirsin?

Otoplasti bir hastanede veya ayakta tedavi gören bir cerrahi tesiste yapılabilir. Bazen prosedür, vücudunuzun sadece bir kısmını uyuşturan sedasyon ve lokal anestezi ile yapılır. Diğer durumlarda, sizi bilinçsiz hale getiren genel anestezi işleminizden önce verilebilir.

Prosedür sırasında

Otoplasti teknikleri, ne tür bir düzeltme gerektiğine göre değişir. Plastik cerrahınızın seçtiği spesifik teknik, kesilerin yerini ve ortaya çıkan izleri belirleyecektir.

Doktorunuz kesikler yapabilir:

Kulaklarının arkasında

Kulaklarının iç kıvrımlarında

Kesiler yaptıktan sonra doktorunuz fazla kıkırdak ve cildi çıkarabilir. Daha sonra kıkırdağı uygun konuma katlayacak ve iç dikişlerle sabitleyecektir. Kesileri kapatmak için ek dikişler kullanılacaktır. Prosedür tipik olarak yaklaşık iki saat sürer.

İşlemden sonra

Otoplasti sonrası kulaklarınız koruma ve destek amacıyla bandajlarla kapatılacaktır. Muhtemelen biraz rahatsızlık ve kaşıntı hissedeceksiniz. Ağrı kesici ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde alın. Ağrı kesici alırsanız ve rahatsızlığınız artarsa, derhal doktorunuza başvurun.