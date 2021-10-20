Kenger otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kenger otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kenger otu, doğada kendi kendine yetişen bitki türüdür. Sağlık için çok önemli faydaları vardır. Dünyanın her yerinde yetişebilme özelliği nedeniyle, her mevsim bulunabilen otlar arasındadır.

Kenger Otu Nedir?

80 santimetre boya kadar uzanabilen kenger otu, papatyagiller familyasının bir üyesidir. Çok yıllık bitki türü olan kenger otu, otsu, sütlü ve dikenlidir. Olgunluk döneminde sarı rengini alan ot, ülkemizin birçok bölgesinde yetişebiliyor. Dağların sarp kayalık bölümlerinde ve yüksek yerlerde yetişebildikleri söylenebilir.

Kenger Otu Ne İşe Yarar?

Kenger otunun insanlar için önemli yararları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şifalarıyla dillere destan olan kenger otu, hazımsızlık sorunlarını gidermede pratik yapıya sahiptir. İştah açma konusunda yararları bulunur.

Kenger Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kenger otu dünyanın her yerinde yetişebilen nadir otlardan biridir. Türkiye'de özellikle Ege, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde en çok bulunan bitkilerden birisidir.

Kenger Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kenger otunun çiçeklerini açmaya başladığı mevsim ilkbaharın orta zamanlarıdır. İlkbahardan başlayarak yazın başına kadar süregiden yaprak ömrü vardır. Yaz mevsiminin başlangıcıyla yapraklarını dökmeye başlar.

Kenger Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Kenger otu, her toprağa uyum sağlayan bitkilerin başında gelir. Fakat yetiştiriciliği için yine ortamının uygun olmasını ister. Uygun olmayan bölgelerde ömrünü çabucak tüketebilir.

Kenger Otu Nasıl Kullanılır?

Kenger otu kullanım şekilleri çeşitli olan bitkilerdendir. Kabuklarının soyulmasıyla birlikte tüketilebilir. Gövdesinin kesilmesiyle beraber içerisinde süt çıkar. Üzerinden de sakız imalatı gerçekleştirilebilir. Sakızı çiğnendikten sonra bile uzun süre saklanabilir. Haşlanarak tüketilebilen bitkidir.

Kenger Otunun Kullanımı

Kenger otunu haşlayarak yemek mümkündür. Ancak tadına varmak için farklı yemek çeşitleriyle birlikte kullanılabilir. Haşlandıktan sonra, haşlanan patateslerle birlikte tüketilince tadının güzel olabileceği söylenir.

Kenger Otu Faydaları Nelerdir?

Kenger otunun en çok bilinen faydalarından birincisi diş eti sağlığına fayda sağlamasıdır.

Dişlerin beyazlamasında çok önemli görevleri olan bitkilerden biridir.

Diş ağrılarının giderilmesinde yararları olduğu söylenebilir.

Hazımsızlığın giderilmesinde kullanılan bitkidir.

Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Şeker hastalıklarına iyi geldiği söylenir.

Halsizliğe karşı iyi gelen bitkiler arasında yer alır.

Kansızlık sorunu olan kişilerde tüketilmesi önerilen bitkilerdendir.

İştah açıcı özelliğiyle bilinir. Ancak bu durumda çocuklarda kullanılmamalıdır.

Kenger Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kenger otunun pek çok hastalığa yararlı olduğu belirtilir. Vücudu baştan aşağı onarmaya yaradığı söylenir. Bu geniş iyileştirici özelliği nedeniyle Avrupa'da çok tercih edilen bitkidir.

Kenger Otunun Zararları Var mıdır?

Kenger otu farklı bitki türlerinde olabildiği gibi bazı hafif zararlara sahip olabilir. Bu yan etki denilebilecek rahatsızlıklar bazı kişilerde ortaya çıkmıştır. Genellikle yan etkileri görülmez.

Alerjiyi tetikleyebildiği görülmüştür.

Bağırsaklarda bazı sorunlara neden olabildiği ifade edilir.

Süte karışarak bebeklerde gaz sancılarına neden olduğu söylenir.

12 yaş altındaki çocuklarda olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Hassas olanların kullanmaması önerilir.

Kronik hastalığa sahip olanların kullanılması kesinlikle önerilmez.

Hamile ve emziren annelerin kullanım öncesi doktorlarına başvurmaları önerilir.

Kenger otu tüketimde dikkat edilmesi gereken ot türlerinden birisidir. Faydaları çok fazla olarak bilinir ancak sıkıntılara yol açabilir.

Kenger Otu Nerede Satılır?

Kenger otu büyük aktar marketlerde ve internette bitkisel ürünler satan güvenli yerlerde kolaylıkla temin edilebilir.