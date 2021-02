Kenevir Nasıl Yetişir? Kenevir Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Bu bitkiden üretilen kağıtlar çok daha ucuz ve uzun ömürlüdür. Kağıt dışında tekstil ve otomotiv sektöründe de ham madde olarak kenevir kullanılıyor. Endüstriyel alanda kullanılan kenevir çeşitleri Cannabis Sativa ve Cannabis Rudelasis olarak ikiye ayrılır.



Kenevir Nasıl Yetişir?



Her ülkede kenevir yetiştiriciliği belli başlı yasalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Kenevir ekiminin serbest olduğu şehirlerde, il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvurusu reddedilen ya da henüz onaylanmadan ekim yapanlar cezai yaptırımlara tabi tutulur.



Bunun dışında kenevir hemen hemen tüm bölgelerde yetişen bir bitkidir. Yağışlı havaları seven bir bitki olsa da düzenli olarak sulanarak üretilmesi de mümkündür. Özellikle son yıllarda geliştirilen sulama ekipmanları ile birlikte diğer birçok bitkide olduğu gibi kenevir bitkisi de daha kolay ve hızlı yetiştirilmektedir.



Kenevir Nerede Yetiştir?



Birçok farklı sektörde kullanılan kenevir 1930'lu yılların başında dünya genelinde yasaklanmış ya da üretimine sınırlama getirilmiştir. Günümüzde bu yasakların bir bir ortadan kalkması ile birlikte yıllık üretim de %6 ile %8 oranında artış göstermektedir. Ancak bazı ülkelerde endüstriyel kenevir yetiştirmek ve satmak yasaktır.



Yıllık ortalama baz alındığında en çok kenevir yetiştiren ülke Çin'dir. Uzak Doğu ülkesinde he yıl yaklaşık 45 bin ton kenevir üretiliyor. Bu rakam, dünya genelindeki yıllık üretimin neredeyse yarısına eşitti.



Amerika kıtasında ise endüstriyel kenevirin en çok üretildiği ülkeler Şili ve Arjantin'dir Yakıt üretiminde de kullanılan bu bitki Güney Amerika ülkelerinin ekonomisinde önemli rol oynuyor. Avrupa'da ise Fransa, Belçika ve İtalya en fazla kenevir tohumu yetiştiren ve ihraç eden ülkelerdir.



Kenevir Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kenevir, ülkemizde en çok Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir. Rekoltenin yüksek olduğu başlıca şehirler: Samsun, İzmir, Kastamonu ve Sivas'tır.



Kenevir En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ana vatanı Hindistan olan kenevir genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu ılıman yerlerde fazlaca yetişir. Yağışlı bölgelerde de yetiştirilebilen kenevir toprak seçmez. Ekim zamanı ise dişi ve erkek bitkilere göre değişir. Kenevir bitkisinin erkeği ilkbahar mevsiminin sonunda, dişisi ise Haziran ayının başında ekilmelidir.