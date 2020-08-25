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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz?
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz?

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Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz?
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"Çoğumuz zaman zaman kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Bazen çevremizde çok fazla insan bile olsa yalnızlık çekebiliyoruz. Bu hissi uzaklaştırmak için yapabileceğiniz basit ama oldukça etkili birkaç şey var!"

Kendinize yemek ısmarlayın

Birçok insan yemek, kahve, alışveriş gibi aktivitelerin en az 2 kişi ile yapılacağını düşünür. Oysa gerçekten mutlu olan insanlar, kendi ile vakit geçirmeyi bilen insanlardır. Kendinizi yalnız hissettiğinizde güzel bir yere yemeğe gidin, dilediğinizi sipariş edin ve kendinizle baş başa olmanın tadını çıkarın. Ne kadar keyifli olduğuna şaşıracaksınız!

Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz

Kitap okuyun

Kitap okumak, hayal dünyasını geliştiren en önemli etkinliktir. Kitap okurken zihnimiz boşalır, tamamen cümlelere odaklanırız. Yalnız hissettiğinize kitap okumak farklı dünyalara yolculuk yapıyor hissi vererek size iyi gelecektir.

Dans edin!

Bunun için herhangi bir dansı profesyonel şekilde bilmenize gerek yok. En sevdiğiniz müziği açın ve gönlünüzce dans edin. Ne kadar iyi hissettirdiğini göreceksiniz.

Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz

Bilmediğiniz bir yere gidin

Eğer daha önce hiç tek başınıza seyahat etmediyseniz inanın bize çok şey kaybettiniz! Kendinizi yalnız hissettiğinizde daha önce hiç gitmediğiniz bir yer seçin ve oraya doğru yola çıkın. Doğa ile baş başa olabileceğiniz bir yer çok daha iyi olacaktır.

Film izleyin

Film izlemek de düşünceler uzaklaşmanın iyi bir yoludur. Kendinizi yalnız hissettiğinizde daha önce izlemediğiniz türde bir film açın ve yeni keşifler yapın. Ancak dramadan mutlaka uzak durun!

Kendinizi Yalnız Hissettiğinizde Neler Yapabilirsiniz

Yürüyüşe çıkın

Açık havada yürüyüş yapmak zihni rahatlatan aktivitelerin başında geliyor. Hatta biraz daha hareket katmak isterseniz koşmayı deneyebilirsiniz.

Sebebini anlayın

Kendinizi yalnız hissettiğinizde bunun derinine inmeye çalışın. "Neden yalnız hissediyorum?" diye sorun. Gerçekten yalnız mısınız yoksa hissettiğiniz şey kalabalıklar içindeki yalnızlık mı? Belki partneriniz, arkadaşlarınız ya da aileniz size iyi gelmiyordur ve bu yüzden yalnız hissediyorsunuzdur. Eğer durum içinden çıkılamaz bir hal alıyorsa uzman yardımı ile yalnızlığınızın sebebini bulun.

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