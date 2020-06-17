Kendinize Verebileceğiniz En Güzel Hediye: İyi Yemek, İyi Yaşamak

İyi beslenirken, yediklerinin lezzetinden ödün vermek istemeyenler için Naked Bites markasını kurmuş.

Market rafından ürün seçerken siz de önce içindekilere bakanlardansanız, baştan söyleyelim bu markanın müptelası olacaksınız.

Naked Bites’ın içindeki her şey yerel üreticilerden özenle seçiliyor. Ürünler büyük bir titizlikle, küçük ve profesyonel bir ekip tarafından elde hazırlanıyor. Yani tıpkı kendi mutfağınızda hazırlanmış gibi. Bu mütevazi mutfakta, katkı ve koruyucu maddelere tabi ki yer yok.

Peki neler mi var?

Günlük olarak ürettikleri fıstık ve badem ezmesi çeşitleri, çikolatalı fındık ezmesi, granola çeşitleri ve granola topları var.

Kahvaltı ve ara öğünler için sağlıklı ama aynı zamanda lezzetli seçenekler arayanlar için ideal.

Özellikle evde kaldığımız şu dönemden sonra hepimiz parklarla, yeşilliklerle buluşmayı, çimlerde piknik yapmayı özlemişken, granola topları da tam çantaya atmalık.

Yakın zamanda ürün çeşitliliğini de artırmayı hedefleyen Naked Bites lezzetlerini nakedbites.com.tr üzerinden kolayca alabileceğiniz gibi -ki burada belirtmeden geçemeyeceğiz, ambalajları adeta hediye gibi- Naked Bites Göktürk, All Sports Bakery Etiler, 279buçuk Zekeriyaköy ve Vegan Dükkan Cihangir’den de alabilirsiniz.

Web sitelerinde ve Instagram hesaplarında da birbirinden lezzetli tariflerle mutfaklara ilham veriyorlar.

Sadece yediklerine dikkat edenleri değil, sunumuna özenenleri de düşünmüşler. Gaia’s Store’un birbirinden güzel, doğa dostu hindistan cevizi kaseleri, kaşıkları ve bambu pipetlerini de web sitelerinde ve dükkanlarında bulmak mümkün.

Hikayesi ve ideolojisiyle fark yaratan Naked Bites, doğanın sürdürülebilirliğini destekleyen, insana mutluluk veren bir marka. Bir an önce deneyimlemenizi tavsiye ederiz.