Kendinize İyi Bakın: Ev Hayatını Kolaylaştıracak Tavsiyeler

Vücudunuzu ve zihninizi rahatlatın

Mineral tuzlar ve esans yağlarıyla detoks ve rahatlama etkisini evde yakalayabilirsiniz. Özellikle vücudunuzu ve zihninizi rahatlatmak için akşam yatmadan yarım saat önce deniz tuzuyla banyo yapmak ve lavanta, Ylang Ylang ile limon otu yağlarıyla kendi el ve ayaklarınıza masaj yapmak iyi hissetmeye yardımcı oluyor.

Evde geçirdiğiniz zamanda daha iyi hissetmeniz için...

Bir rutin yaratın: Pijamalarınızı değiştirin, duş alın ve her gün gerçekleştirmek istediğiniz bir yapılacaklar listesi hazırlayın. Bu sayede hem normal hayatı hatırlarken verimliliğinizi artırın.

Bedeninize iyi bakın: Sağlıklı beslenin, uykunuzu alın ve günlük sporunuzu eksik etmeyin. Ev içinde egzersiz dersleri, esneme, ve meditasyon yapın.

İletişimde kalın (Bağlı kalın): Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak meslektaşlarınızla, arkadaşlarınızla ve ailenizle telefon, mesaj, sosyal medya ve video konferans üzerinden iletişim kurun. Size keyif veren, anlamlı gelen sanal aktivitelere katılmak ve başkalarına fayda sağlamak depresyonun panzehri olacaktır.

Tükenmişlik (Burnout) Sendromunu önleyin: İş zamanlarınızı sınırlayın ve gevşemek için kendinize zaman yaratın.

Pozitife odaklanın: İyi haberleri öne çıkarıp gündeminizde tutun ve bu durumu iyileştirmek için gece gündüz uğraşan sağlık çalışanlarına minnetinizi gösterin.

-Derin Nefes: Yavaş ve bilinçli şekilde nefes alarak stres ve gerginlikten bedeninizi arındırabilirsiniz. 4-7-8 solunum yöntemini deneyin. Rahat bir pozisyonda gözleriniz açık veya kapalıyken 4 saniye nefes alıp 7 saniye nefesinizi tutun. Ardından 8 saniye boyunca yavaşça nefes verin. Bunu birkaç kez tekrarlayarak uyku başlangıcındaki nefes alışkanlıklarını tekrar ederseniz vücudunuzu ve zihninizi çok önemli dinlenme süresine doğru itersiniz.

-Hayal Edin: Uyku öncesi mutlu olabileceğiniz görüntüleri kullanarak kendinize bir rutin oluşturun. Sakin bir okyanusta huzur içinde yüzdüğünüzü, yumuşak dalgalarla sarıldığınızı ve teninize vuran sıcak bir esinti gibi mutlulukla dolu anlar hayal edin. Bu hem sizi yatıştırırken bir yandan da günün stresinden nazikçe ayrılmanıza ve uykuya hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

-Rahatlayın: Bu zihin-beden gevşeme tekniği vücudun farklı bölgeleri ve kas gruplarıyla birer birer çalışmayı, ilk önce germeyi ve gevşetmeyi içerir. Rahatlama programı için vücudun en alt noktası olan ayaklardan başlayıp yol boyunca vücudunuzun her bölgesini gerin ve gevşetin. Yavaş yavaş başınızın tepesine doğru yapılan bu yöntemle uykuyu engelleyebilecek fiziksel ve zihinsel gerginlikten kurtulabilirsiniz.

Uyku her derde deva olmasa da, sağlıklı kalmanın hayati bir bileşenidir. Bağışıklık sisteminin virüslere tepkisinde kritik bir rol oynayan beyaz kan hücreleri olan T Hücrelerinin üretimi için gereklidir. İyi bir gece uykusu, bağışıklık sisteminin antijenlere hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olan çok yönlü bir protein olan sitokin salınımını ve üretimini de destekler. Kötü uyku bizi endişe belirtilerine karşı daha savunmasız hale getirir.

Aslında, stres ve uyku iki yönlü bir ilişkide vardır. Stres ve anksiyete uykusuzluğu ve diğer uyku problemlerini tetiklerken, uyku eksikliği stres ve kaygıyı arttırır. Kötü uyku bizi endişe belirtilerine karşı daha savunmasız hale getirir.