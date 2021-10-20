Kekik otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Kekik otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kekik otu, saçaklı kökleri olan pembemsi çiçeklere sahip olan bitki türüdür. Güzel kokusuyla tanınan kekik otu, dünyanın her yerinde mutfaklarda eksik olmayan baharat niteliğinde kullanılmaktadır.

Kekik Otu Nedir?

Kekik otu, yol kenarlarında, çorak yerlerde, çayırlarda ve ormanlarda yetişen çok yıllık bitki türüdür. Ballıbabagiller familyasındandır. Dünyanın birçok yerinde kendiliğinde yetişebilen kekik otu, mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Özellikle kırmızı etle birlikte tüketildiğinde güzel tat vermektedir.

Kekik Otu Ne İşe Yarar?

Kekik otu, dünya üzerinde en çok bulunan bitkilerin başında gelir. İnsan sağlığına dair birçok yararı olduğu kanıtlanmıştır. Eski toplumlardan bu yana kullanılan kekik otu, özellikle midede oluşan gazı önlemeye yarıyor.

Kekik Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kekik otunun yetiştiği topraklar çoraktır. 100 farklı türü olan kekik otu çorak otların bulunduğu iklimlerin tamamında yetişir. Türkiye'de ise genellikle Toros dağlarının yamaçlarında bulunduğu söylenebilir.

Kekik Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kekik otunun çiçek açmaya başladığı mevsim ilkbahardır. Mart aylarından başlayarak Nisan sonlarına kadar çiçek açmaya devam eder. Kekik otunu bu mevsimlerde taze olarak satın alabilirsiniz.

Kekik Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çorak toprak bitkisi olan kekik otu, yetiştirilmesi zor olmayan bitki türüdür. Bahçelerde, tarlalarda kolayca yetişir. Toprağının çok fazla nemli olmamasına dikkat edilmesi yeterlidir.

Kekik Otu Nasıl Kullanılır?

Kekik otunun pek çok kullanım şekli bulunur. Bunların en yaygını baharat olarak yemeklerde tüketilmesidir. Hemen her yemeğe lezzet katabilme özelliği bulunur. Özellikle kırmızı etle tüketilmesi hazmı kolaylaştırabilir. Kekik otu aynı zamanda kurutulduktan sonra çay olarak kullanılabilir. Kekik otu yağ formuna getirilerek de kullanılabilmektedir. Özellikle saç ve ciltte faydaları olduğu bilinir.

Kekik Otunun Kullanımı

İstediğiniz tüm yemeklerde biraz kekik otu serpiştirerek lezzet katabilirsiniz. 1 su bardağı suyu kaynattıktan sonra içerisine bir tutam kekik otu koyarak demlemeye bırakabilir ve tüketebilirsiniz.

Kekik Otu Faydaları Nelerdir?

Vücuda zarar veren bakteri ve mikroplarla savaşma özelliğine sahiptir. Serbest radikallerle mücadele ederek kanser oluşumunu engeller.

Kekik otu böbreklerde kum veya taş oluşumlarını engelleyici özelliklere sahiptir.

Beyne olan faydaları belirlenmiştir. Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur. Konsantrasyon üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Kekik otu yağ formuna getirildikten sonra saçlar için kullanılabilir. Saç köklerine kadar inebilen kekik yağı, güçlendirici etkiye sahiptir. Kepek oluşumunu engelleyici özelliği de bulunur.

Sporcular için önerilen bitki türlerinden biridir. Sağlığı her yönden koruyan kekik otu özellikle yorgunlukla mücadele etmek için kullanılabilir.

Kekik Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kekik otu insan sağlığından birçok işe yarar. Beyin ve kas gelişimine yarar. Özellikle yorgunlukta kullanılabilir. Uykusuzluk sorununa iyi geldiği söylenebilir.

Kekik Otu Zararları Nelerdir?

Kekik otunun bilinen herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Aşırı tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Hamile kadınlarda, emziren annelerde tüketimde dikkat edilmelidir.

Alerji sorunu olan kişilerin de tüketmeleri önerilmez. Ayrıca hassas bünyede olan bireylerin tüketmesi önerilmez.

Tüketmeden önce doktora başvurulmalıdır. Herkesi kullanabileceği bitki türü uzmanlara danışılarak kullanılmalıdır.

Kekik Otu Nerede Satılır?

Kekik otu aktarlarda, marketlerde ve aklınıza gelebilecek her yerde bulunur. Dilerseniz internet ortamında güvenli yerlerden kolayca temin edebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok yerde kekik otunu temin edebilirsiniz. Dünyada en çok kullanılan bitkilerden birisi olduğundan temini kolaydır.