Keçiboynuzu özü faydaları nelerdir? Keçiboynuzu özü ne işe yarar, ne kadar tüketilmeli?

Keçiboynuzunun özü, keçiboynuzunun direkt olarak kendisinden üretilen sağlıklı bir macundur.



Keçiboynuzu Özü Faydaları Nelerdir?



Geleneksel olarak keçiboynuzu ve ürünleri, Orta Doğu ve Afrika'da birkaç yıldır mutfağın bir parçası olmuştur. Mısır'da, mübarek Ramazan ayında antioksidan bakımından zengin keçiboynuzu suyu tüketilir. Ayrıca keçiboynuzu ve özü adını ülkemiz sayesinde duyurmuştur. Türkiye ile özdeşleşmiş bir bitki türüdür. Dünyada pek çok kişi keçiboynuzu özünün faydalarından yararlanır.



Çeşitli çalışmalar keçiboynuzu özünde kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bildiğiniz gibi, LDL kolesterol, sağlığın olumsuz bir göstergesi olarak kabul edilen "kötü" kolesterol türüdür.



Keçiboynuzu özü depolanmış gıdalarda hafif bir antibiyotik etkisi üretebilen belirli antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Staphylococcus aureus S-6, St. aureus 722 ve Pseudomonas fragi gibi organizmalara karşı etkilidir.



Şaşırtıcı bir şekilde, son araştırmalar keçiboynuzu özünün kolon kanserine karşı mücadelede olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Bitkinin tutarlı kullanımının insan kolonunda hızla çoğalan HT29'un (kolon adenokarsinom hücreleri) hayatta kalmasının azaltılmasına yardımcı olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, bitkinin kanserle mücadele özelliklerinin araştırılmasının hala erken aşamada olduğu belirtilmelidir.



Keçiboynuzunun çok pratik bir kullanımı, ishalin süresini azaltmaya yardımcı olmaktır. Özellikle özü hem bakteriyel hem de viral kaynaklı ishale karşı etkilidir. Diğer yandan özünün san böbreğine, karaciğerine ve beynine özgü antioksidan özelliklere sahip olduğunu gösteren araştırmalar da mevcuttur.



Keçiboynuzu Özü Ne İşe Yarar?



Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'nde yayınlanan 2016 tarihli bir araştırmaya göre, keçiboynuzu özü, yüksek şeker içeriğine (çoğunlukla sakaroz, glikoz ve fruktoz) sahiptir. Sağlık yararları, esas olarak diyet lifi , polifenoller ve amino asitlerin önemli içeriğine bağlanabilir . Aynı zamanda, 100 gram keçiboynuzu özü içerisinde 300 mg'ın üzerinde kalsiyum vardır. Bu, bir bardak inek sütündeki kalsiyum miktarına eşdeğerdir.



1 su bardağı keçiboynuzu özü, 229 kalori içerir. 4 yemek kaşığı normal şekere eşit olan 50,6 gram şekere sahiptir. 41 gram toplam diyet lifi ve 91.5 gram karbonhidrat içerir. Gerçek bir şifa kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk preslenmiş keçiboynuzu özü, çiğ vegan tatlılarda çikolata veya hurma şurubunun harika bir ikamesidir. Dünyada keçiboynuzu tozu yaygın olmasına rağmen özü kolay bulunamamaktadır. Yakın gelecekte keçiboynuzu özütünün yaygınlaşacağını ve diğer sıvı tatlandırıcıların yerini alacağını tahmin edilmektedir.



Keçiboynuzu işlenmiş şekere doğal ve sağlıklı bir alternatiftir. Markalı çikolata 100 gram ile karşılaştırıldığında, USDA göre, keçiboynuzu fiş 100 gram şeker 34 gram içeren şeker 66.67 gram vardır. Bazı insanlar çikolatada bulunan kafein ve teobromine duyarlı olabilir. Aşırı kafein kaygı, uykusuzluk, sinirlilik ve baş ağrısına neden olabilir. Bunun yerine kafein ve teobromin içermediği için keçiboynuzu özü kullanılabilir.



Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan, ekmek ve unlu mamullere viskoz esnekliğini kazandıran bir protein grubudur. İnsanlar ile çölyak hastalığı ya da hassas olan sindirim sistemleri glutene tüketmek olamaz. Ekmek, kek ve tatlı yapmak için glütensiz olan keçiboynuzu özü kullanılabilir.



Keçiboynuzu Ne Kadar Tüketilmeli?



Uzmanlar günde bir tane taze keçiboynuzu yemenin ideal olduğu kanaatindedir. Diğer yandan özünü tercih edenler de sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketebilir. Ancak dozu konusunda kişinin yaşı, cinsiyeti, vücut endeksi ve daha fazla nedenden ötürü değişiklik göstermektedir