Keçiboynuzu Nasıl Yetişir? Keçiboynuzu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Keçiboynuzu, tohum ve bakla taşıyan rengi koyu kahverengi olan bir bezelye kabuğuna benzemekte olan bir meyvedir. Bilinen birçok faydası olan bu meyvenin sağlık alanında kullanılması ise Antik Yunan'a dayanmaktadır. Bu süreç ise yaklaşık 4.000 yılı ifade etmektedir.



Keçiboynuzu Nasıl Yetişir?



Akdeniz iklimine sahip olan bölgelerde yaşayan değerli bir meyvedir. Keçiboynuzu ağacı, sürekli yeşil, düşük sıcaklıklara oldukça duyarlı ve baklagiller familyasına ait bir bitkidir. Keçiboynuzu ağacı genel olarak kültüre alınmaksızın ve aynı zamanda hiçbir şekilde kimyasal maddeye gerek duymadan yetiştirilebilmektedir.



Bu ağaç ilk meyvesini ise 5 ile 10 yaşları arasında vermektedir. Ekonomik ömrüne ise ortalama 10 ile 15 yaşları arasında ulaşmaktadır. Her geçen senede meyve kalitesini ve miktarını artırabilen bu ağaç, 50 sene içerisinde yaklaşık 15 metre yüksekliğe ulaşabilmektedir.



Keçiboynuzu ağacının meyveleri mayısta büyümeye başlamaktadır. Haziran ile temmuz ayları arasında ise olgunlaşır. Meyve rengi ise, olgunlaşma gerçekleştikten sonra yeşil renkten kahverengi renge dönüşür. Bir meyvenin içerisinde yaklaşık olarak 10 ile 15 arası tohum bulunmaktadır.



Meyvelerin hasadı gerçekleştirildikten sonra yaklaşık 1 ay kurumaya bırakılır. Kurumuş olan keçiboynuzu meyvesi doğrudan hayvan yemi ya da çerez olarak tüketilmektedir. Bu şekilde tüketimi olmayacaksa, keçiboynuzu meyvesinin etli kısmı ile çekirdek yani tohum kısmı birbirinden ayrılır ve farklı endüstrilerde ham madde olarak kullanılır. Bu endüstriler ise şunlardır; kağıt, petrol, tekstil, gıda.



Keçiboynuzu Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Ülkemizde keçiboynuzu ağaçları en çok Akdeniz Bölgesinde yetişmektedir. Antalya - Manavgat, Antalya - Gazipaşa, Mersin - Anamur, Mersin - Bozyazı, Mersin - Aydıncık, Mersin - Gülnar, Mersin - Silifke, Muğla - Marmaris, Muğla - Datça da büyük ve küçük gruplar halinde doğal olarak yetişmektedir.



Yetişkin, yani 10 - 15 yaş aralığında olan ağaçlar, 1000 kg meyve verirler. Çekirdeklerinin ağırlıkları eşit olan bu meyve ile eski zamanlarda tartı ölçüsü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yapılan hesaba göre bu meyvenin 4 çekirdeği bir dirhem olarak nitelendirilmiştir. "İki dirhem 1 çekirdek" deyimi keçiboynuzu meyvesinden gelmiştir.