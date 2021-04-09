Keçiboynuzu Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Keçiboynuzu Çekirdeği Faydaları

Keçiboynuzu çekirdeği dünyanın en sert çekirdeği olarak bilinmektedir. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan keçiboynuzu çekirdeği öğütülerek de farklı şekillerde kullanılabilir.



Keçiboynuzu Çekirdeği Nedir?



Keçiboynuzu çekirdeğinin sağlığa pek çok yararı vardır. Keçiboynuzu çekirdeği dünyanın bilinen en sert çekirdeğidir. Yıl boyunca yaprak dökmemesi ile bilinen keçiboynuzu meyvesinin sağlığa çok fazla yararı vardır. Oldukça güçlü olan keçiboynuzu meyvesi vitamin ve mineral deposu olarak bilinir. Keçiboynuzundan genellikle pekmez, çay ve kahve yapılabilir. Keçiboynuzu çekirdeği sert yapılı olduğu için genellikle öğütülerek tüketilmektedir. Keçiboynuzunun çekirdekleri çıkarılarak toz haline getirilir. Keçiboynuzu çekirdekleri A, B, D ve E vitamini açısından oldukça zengindir.



Keçiboynuzu Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Keçiboynuzu çekirdeği düzenli kullanıldığında mide hastalıklarına iyi gelmektedir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını da düzenleyen keçiboynuzu çekirdeği öğütülerek kahve yapılabilir. Keçiboynuzu çekirdeğinden yapılan bu kahve içildiği takdirde bağışıklık sistemini de güçlendirirler. Özellikle kış mevsiminde tüketilen keçiboynuzu çekirdeği vücudu tüm hastalıklara karşı büyük ölçüde korumaktadır. Keçiboynuzu çekirdeği tozunu özellikle çocuklar ve hamileler tüketmelidir. Yüksek miktarda fosfor barındıran keçiboynuzu çekirdeği tozu çinko minerali açısından da çok zengindir.



Keçiboynuzu Çekirdeği Faydaları



Keçiboynuzu çekirdeğinin faydaları saymakla bitmez. Önemli bir besin kaynağı olan keçiboynuzunun çekirdeği diş ile kırılamayacak kadar sert bir yapıdadır. Bu nedenle bu çekirdeğin öğütülerek tüketilmesi çok önemlidir. Keçiboynuzu çekirdeği düzenli tüketildiği takdirde diş ve kemik sağlığını korur. Keçiboynuzu çekirdeği süte göre yaklaşık 3 kat daha fazla kalsiyum içermektedir. Keçiboynuzu çekirdeği tozu suya karıştırılarak içildiği takdirde vücuttaki hormonları düzenlemesi ile bilinmektedir.



Keçiboynuzu Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Keçiboynuzu çekirdeğinin bilinen çok fazla zararı yoktur. Bunun yanı sıra keçiboynuzu çekirdeği çok fazla tüketildiği takdirde mide bulantısı ile baş dönmesi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Lifli bir gıda olan keçiboynuzu çekirdeği çok fazla tüketildiği takdirde müshil etkisi de yapar. Özellikle gebe kadınlar keçiboynuzu çekirdeğini çok fazla tüketmemeliler.



Keçiboynuzu Çekirdeği Yutulur mu?



Dünyanın en sert çekirdeği olarak bilinen keçiboynuzu çekirdeği asla yutulmamalıdır. Dişlerin bile kıramadığı bu çekirdekler farklı metotlar ile tüketilmeliler. Keçiboynuzu çekirdeği genellikle öğütülür. Öğütülen bu keçiboynuzu çekirdeğinden kahve yapılabilir. Bu kahve oldukça lezzetli bir aromaya sahiptir.



Keçiboynuzu Çekirdeği Yutmak



İnsan sağlığına oldukça faydası bulunan keçiboynuzu çekirdeği yutmak oldukça zararlıdır. Ayrıca çok sert bir yapıya sahip olan bu çekirdeği yutmak boğulma riski yaşatabilir. Ayrıca keçiboynuzu çekirdeği dişler ile kırılamayacak kadar sert olduğu için çiğnenerek de yenmez.



Keçiboynuzu Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?



Astım ve nefes darlığı gibi pek çok hastalığı önleyen keçiboynuzu çekirdeğinin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Bu meyvenin çekirdeğini düzenli olarak tüketmek vücuttaki ağır metallerin atılmasında da etki sağlar. Keçiboynuzu çekirdeği oldukça lezzetli bir tada sahiptir. Bu nedenle keçiboynuzu çekirdeği öğütüldükten sonra kahve yapılarak içilebilir. Ayrıca keçiboynuzu çekirdeği toz hale getirilerek yoğurda katılıp da yenilebilir.



Bir bardak suya bir miktar keçiboynuzu çekirdeği tozu katılıp içilir ise bu da hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırır. Kullanımı oldukça yaygın olan keçiboynuzu çekirdeğinin birbirinden farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Sert yapısı ile bilinen keçiboynuzu çekirdeği çoğunlukla toz haline getirilerek tüketilir. Keçiboynuzu çekirdeği içeriğindeki vitamin ve mineraller de böylece çok daha etkili olacaktır.