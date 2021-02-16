Keçi Boynuzu Nasıl Yetişir? Keçi Boynuzu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Özellikle sağlık açısından çok fazla yararı buluna keçi boynuzu, bu özelliğini içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerden edinmektedir. Geleneksel olarak da birçok hastalık için keçiboynuzundan yararlanılmaktadır.



Keçi Boynuzu Nasıl Yetişir?



Keçi boynuzu ağaçları ılıman iklimleri seven bir ağaç türü olmaktadır. Bu sebeple de dünyada en fazla Akdeniz havzasında Portekiz tarafından yetiştirilmektedir. Türkiye'de bu havzada yer aldığı için keçi boynuzu ağacının yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu ağacın yetiştirilmesi için yapılması gerekenler ise şunlar olmaktadır.

Keçi boynuzu ağaçların bakımı son derece kolay olmaktadır. Herhangi bir kimyevi madde desteklemesine ihtiyaç duymazlar.

Tohumlarının toprağa ekilip bol su ile desteklenmesi gerekir. Çimlenme ise Ekim’den 1 hafta sonra başlamış olur.

Çimlenen tohumların özel bir koruma altına alınması gerekmektedir.

Fideden de keçi boynuzu ağacı dikimi yapılmaktadır.

Bir keçi boynuzu ağacının meyve vermesi için gerekli olan zaman 10 ile 15 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Meyve vermeye başladıktan sonra ise her yıl kalite ve verimliliği artmaktadır.

Sıcak iklimleri seven ağacın ise bakım ihtiyacı fazla değildir. En fazla bakıma ihtiyaç duyduğu dönem başta fide dönemi olmaktadır. Bu dönemde bol sulama ihtiyacı vardır.

İlk meyve verdiği yıllarda fazla yağıştan ve don olaylarından korunması gerekmektedir.

Keçi boynuzu ağaçlarını mayıs ayında çıkarmaya başlamaktadır. Meyvelerin olgunlaşma süresi ile yaklaşık 4 ay olmaktadır.

Olgunlaşan meyveleri kahverengiye dönmektedir.

Meyvelerin hasadı ise eylül ayı gibi yapılmaktadır.

İklim koşullarına bağlı olarak hasat dönemi kasım hatta aralık ayına kadar uzayabilmektedir.

Meyveler kurutulduktan sonra tüketime hazır hale gelmektedir.

Keçi Boynuzu Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Keçi boynuzu ağacı yetiştiriciliği ülkemizde henüz bir tarım ürünü olarak kendisine yer bulamamıştır. Bu sebeple ağaçların yaklaşık olarak %90'nı yabani olarak yetişmektedir. Doğal olarak bu yabani keçi boynuzu ağaçların verimlilikleri de kültür olanlarına oranla düşük olmaktadır. Doğada bulunana keçi boynuzu ağaçlarının tam tespiti ise yapılamamıştır. Doğal florasında var olan keçiboynuzu ağacı Çanakkale'den başlayarak Hatay'a kadar uzanan Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca görülmektedir. Ancak keçi boynuzu ağacının en fazla yoğunlaştığı bölgele; Antalya, Muğla ve Mersin illerinin merkezleri ve kıyı şeritleri olmaktadır.