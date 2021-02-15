Keçi Boynuzu Nasıl Yetişir? Keçi Boynuzu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Keçiboynuzu görünüş olarak taneli bakla veya bezelye görünümünde kahverengi renkte bir bitkidir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidanlar sayesinde kişiyi birçok hastalıktan koruyucu etki sağlamaktadır. Keçiboynuzu ağaçları meyve vermesi için 15 – 16 yıl beklemek gerekmektedir. Keçiboynuzu doğal ortamda yetişen doğal bir ağaç olarak günümüze kadar gelmektedir. Ormanlarda ve doğal ortamlarda yetişmesi de keçiboynuzunun sağlık faydalarını arttırmaktadır.

Keçiboynuzu Nasıl Yetişir?

Keçiboynuzu çimlenme yöntemi ile yetiştirilebilen bir ağaç türüdür. Keçiboynuzu yetiştirmek isteyen kişiler tohumları sıcak su ekleyerek bekletmeli ve bu işlemi iki kez yapmalıdırlar. Keçiboynuzu ekiminde tohumların çimlenebilmesi için yumuşaklığa erişmesi gerekmektedir. Daha sonra bir poşet yardımıyla tohumlar sarılarak ara sıra çimlenip çimlenmediği kontrol edilmelidir. Keçiboynuzu tohumları çimlendiği zaman ekime hazır hale gelmiştir. Ekilerek bir süre fide şeklinde büyümesi sağlanmaktadır.

Keçiboynuzu Türkiye’de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişmektedir?

Keçiboynuzu ağacı genellikle Akdeniz ikliminde daha çok yetişebilen bir ağaçtır. Belirli sayılarla bir arada yetişebilmektedir. Meyve verme süresi oldukça uzun olan keçiboynuzu ağacı ortalama 1000-1200 kilo keçiboynuzu vermektedir. Keçiboynuzu pekmezinin de yapıldığı ve şifa veren özellikleriyle öne çıkan bir pekmezdir.

Keçiboynuzu Türkiye’de Nasıl Yetişmektedir?

Keçiboynuzu Türkiye’de Akdeniz bölgesi iklim alanlarının olduğu her yerde kolaylıkla yetişmektedir. Keçiboynuzu ağaçları gruplar halinde yetiştirilmektedir.

Keçiboynuzu En İyi Nerede Yetişmektedir?

Keçiboynuzu ağacı Akdeniz iklimi görülen diğer ülkelerde de görülmektedir. Kıbrıs, Libya ve ABD de kolaylıkla yetişen keçiboynuzu ağacı Türkiye’de Antalya Manavgat, Mersin Anamur, Muğla Datça gibi birçok şehirde yetişmektedir. Keçiboynuzu doğal ortamda ormanların içerisinde yetişen bir ağaç türü olarak yetişmektedir. Doğal ortamından alınarak kültürel takibi henüz yapılmamaktadır. Akdeniz ikliminde ormanlar içerisinde 3'lü veya 5’li gruplar halinde yetişmektedir.

Keçiboynuzu ağacı 15 metreye ulaştığı zaman meyve vermektedir. Meyveleri ilk 10 yıl boyunca dolgunlaşmamış olarak yetiştiği gibi daha sonraki yıllarda dolgunlaşarak yetişmektedir. Mayıs ayında büyümeye başlayan keçiboynuzu meyveleri Haziran ve Temmuz aylarında ideal halini alarak olgunlaşmaktadır.

Keçiboynuzu çekirdeklerinin ağırlık ve boyutları birbirleriyle aynı gelişimi göstermektedir. Aynı gelişimde olan çekirdekler eski çağlarda değerli taşların ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Keçiboynuzu eski çağlardan günümüze kadar sağlık, beslenme ve diğer birçok farklı şekilde kullanılan bir ürün olmaktadır.