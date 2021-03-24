Kaymak Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kaymak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sakız ağacı Akdeniz kıyılarında yetişen ve kış aylarında bile yapraklarını dökmeyen bir ağaç türüdür. Boyları 4 metre kadar olabilir.

Sakız Ağacı Nedir?

Sakız ağacı Antepfıstığıgiller familyasından olan ve boyu yaklaşık 4 metre kadar olan bir ağaç türüdür. Bu ağaç yaz kış yapraklarını dökmez ve çalı görünümündedir. Sakız ağacı, damla sakızı denen ve oldukça faydalı bir gıda üretir. Damla sakızı oldukça değerli bir üründür.

Sakız ağacı yapısal olarak kendini hızla yenileyebilen bir ağaç türüdür. Herhangi bir yangın durumunda bile kısa zamanda kendini yenileyebilir. Ayrıca kökleri derinlere kadar indiği için erozyona karşı etkilidir. Bu nedenle doğa dostu bir ağaç türüdür. Ayrıca tuza dayanıklıdır ve deniz kenarlarında olsa bile bundan etkilenmez.

Sakız Ağacı Nerede Yetişir?

Sakız ağacı eski tarihlerden beri bilinen bir ağaç türüdür. Yapraklarını 4 mevsim dökmeyen çalı görünümlü bir ağaç türüdür. Bu ağaç Ege Bölgesinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yetiştirilebilmektedir. En yoğun olarak yetiştirildiği yer ise Yunanistan’ın Sakız Adasıdır. Çeşme ilçesinde de sakız ağacı bulunur ama bu ticari olarak üretilmemektedir.

Ana vatanı olan Yunanistan’ın Sakız Adasında ticareti yapılmaktadır. Adanın özellikle güney kesiminde yüksek miktarlarda mahsul alınmaktadır. Ayrıca Yunanistan sakız ağacının korunması ve ticareti konusunda çok sıkı yasalar çıkarmaktadır.

Sakız Ağacı Nasıl Yetişir?

Sakız ağacı hem damla sakızı açısından değerlidir hem de toprağı koruyucu yapısı açısından önemlidir. Sakız ağcının yetiştirilmesi hiç kolay değildir. Yetiştirme süreci oldukça zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Üstelik bakımı ve dikimi maliyetlidir. Üretimi aşılama yöntemi ile olabilir. Yâda çelikle veya tohumlama yöntemi ile yetiştirilir. En çok çelik yöntemi ile üretilmektedir.

Sakız ağacının dişi ve erkek çiçekleri farklı ağaçlar üzerinde bulunmaktadır. Damla sakızı üreten bu ağacın kaliteli olan sakızını ise erkek sakız ağcından elde etmek mümkündür. Sakız ağacının ortalama ömrü ise 100 yıldır. Ağacın en fazla yetiştiği yer ise Yunanistan’ın Sakız Adasıdır.

Sakız Ağacı Özellikleri

Sakız Ağacı Antepfıstığıgiller familyasından gelen bir ağaçtır. Ağaç yapı olarak çalıya benzer ve yaz kış yapraklarını dökmez. En yaygın olarak Yunanistan’ın Sakız Adasında yetiştirilmektedir. Bu ağaçtan elde edilen sakız ise oldukça faydalı bir üründür. Sakız Ağacı yaklaşık 5 yaşına geldiğinde sakız salgılamaya başlar. Sakız ağacının gövdesi ve dallarından sakız elde edilir.

Sakız Ağacı Akdeniz kıyıları boyunca doğal bir şekilde yayılır ama en çok Sakız Adasında bulunur. Damla sakızının ticareti ise sadece Sakız Adasında yapılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir yerde sakız ticareti yapılmamaktadır.

Sakız Ağacı Bakımı

Sakız ağacı bahçeye belirli bir düzen ve sıra ile ekilir. Sakız ağacının budanması ve bakılması maharet gerektirir. Toprak analizleri yapılmalı ve buna göre gübreye karar verilmelidir. Ticari gübre veya toprak gübresi kullanımı ise analiz sonuçlarına göre belirlenir. Sakız ağaçları 5 yaşından itibaren sakız vermeye başlarlar.

Sakız ağacından alınan sakız miktarı, sakız ağacının yaşına göre artmaktadır. Sakız ağacının ömrü ise 100 yıldan fazla olabilir. Sakız ağacı sulama açısında yorucu olmaz. Çünkü sulama istemeyen bir ağaç türüdür. Kuraklığa karşı son derece dayanıklıdır. Kökleri 20 metreye kadar inebilir. Zeytin ağacından bile daha dayanıklı olduğu söylenmektedir. Toprak üstündeki kökleri zarar görse dahi toprak altındaki kısmı kısa zamanda yeniden filizlenir.

Sakız Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Sakız ağacının tabiata karşı verdiği kök desteği dışında sakızı oldukça faydalıdır. Damla sakızı olarak elde edildikten sonra, çiklet olarak kullanılabilir. Çikletin doğal halidir ve bu konuda gelişmiş bir sanayi söz konusudur. Damla sakızı bunun dışında boya üretiminde, ilaç sektöründe, kozmetik alanında kullanılır. Bunun dışında ise reçel ve dondurma yapımında içine katılarak kullanır. Ayrıca içecek yapımında da sakız kullanılmaktadır. Sakızın faydaları ise şunlardır;

l Çene kaslarına destek verir

l Ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur.

l Dişlerin daha temiz olmasının sağlar

l Midenin daha sistemli çalışmasına yardım eder.

l Ağızdaki tükürük maddesinin artmasını destek olur.