Kayısı Besin Değerleri: 100 Gr Kayısı Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri...

Bazı olumsuz durumlara çok faydası olan ve özellikle tüketilen kayısının faydaları saymakla bitmemektedir. Ülkemizde bir hayli fazla yetişen kayısı, hem taze hem kuru hem de meyve suyu olarak tüketilmektedir.



Kayısı Besin Değerleri



Bir adet taze kayısı içerisinde 0,15 gr yağ, 3,9 karbonhidrat ve 0,5 gr protein bulunmaktadır. Kuru kayısıda ise bu değerler biraz değişmektedir. Bir tane kuru kayısı yaklaşık 16 kilo kalori içermektedir. Ayrıca bir kuru kayısıda 0,25 gr protein bulunmaktadır.



100 gr Kayısı Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri



100 gr kayısı yaklaşık 3 adet kayısı içermektedir. Bir adet taze kayısının yaklaşık 18 kalorisi bulunmaktadır. 100 gr miktarı ise yaklaşık 55 kilo kalori olmaktadır.