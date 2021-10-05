Kayısı Besin Değerleri: 100 Gr Kayısı Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri...
"Sevilerek ve beğenilerek tüketilen besin değeri yüksek ve sağlığa faydalı meyveler bulunmaktadır. Sağladığı vitaminler ve yararlar saymakla bitmeyen bu meyveler arasında en çok araştırılanlardan bir tanesi de kayısıdır. Peki, kayısının besin değeri nedir? 100 gr miktarda bulunan kayısının kalorisi ne kadardır? Kayısının protein ve karbonhidrat değerleri kaçtır tüm detayları ile derledik."
Bazı olumsuz durumlara çok faydası olan ve özellikle tüketilen kayısının faydaları saymakla bitmemektedir. Ülkemizde bir hayli fazla yetişen kayısı, hem taze hem kuru hem de meyve suyu olarak tüketilmektedir.
Kayısı Besin Değerleri
Bir adet taze kayısı içerisinde 0,15 gr yağ, 3,9 karbonhidrat ve 0,5 gr protein bulunmaktadır. Kuru kayısıda ise bu değerler biraz değişmektedir. Bir tane kuru kayısı yaklaşık 16 kilo kalori içermektedir. Ayrıca bir kuru kayısıda 0,25 gr protein bulunmaktadır.
100 gr Kayısı Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri
100 gr kayısı yaklaşık 3 adet kayısı içermektedir. Bir adet taze kayısının yaklaşık 18 kalorisi bulunmaktadır. 100 gr miktarı ise yaklaşık 55 kilo kalori olmaktadır.