Kayın Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kayın Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Kayın mantarı, halk dilinde farklı isimlerle bilinebilmektedir. Kayın mantarı yöresel bir isim olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bilinen ismi ise istiridye mantarıdır. Son derece faydalı olması sebebiyle tüketilmesi tercih edilen bir besin olarak dikkat çekmektedir.

Kayın Mantarı Nedir?

Kayın mantarı, besleyici olması sebebiyle tercih edilen mantarlar arasında yer almaktadır. Kavak ağaçlarında yetişen bir mantar türü olan kayın mantarı aynı zamanda kavak mantarı olarak da adlandırılabilir. İstiridye mantarı denmesinin sebebi ise tamamen şeklinin benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Kayın mantarı, fiyatlarının uygun olması nedeniyle oldukça fazla tercih edilmekte olan bir besindir.

Kayın Mantarı Nerede Yetişir?

Kayın mantarı, kendi doğal ortamında kavak, kayın, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarının gövde kısımlarında yetişmektedir. Çoğunlukla kayın ağacının gövdesinde yetiştiği için en çok bu isimle bilinmektedir. Doğada kendisi yetiştiği gibi ticari amaçlı olarak kayın mantarı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Mantar yetiştiriciliği yapmak için özel olarak kurulmuş seralara ihtiyacınız olacaktır. Ya da kapalı izolasyonu bulunan bir sistem ile kayın mantarı yetiştiriciliği yapmak mümkün olmaktadır.

Kayın Mantarı Nerede Bulunur?

Serin olmasına karşın nemli olan ve özellikle güneş ışığının fazla bulunmadığı yerlerde bulunan kayın ağaçlarının üst kısımlarında bol miktarda kayın mantarına ulaşabilirsiniz. Uzun gövdeli ağaçlar da kayın mantarına sıklıkla rastlanmaktadır. Kayın mantarı arıyor iseniz ilk olarak bakmanız gereken yer kavak ağaçları olmalıdır.

Kayın Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?

Mantarlar her ne kadar lezzetleri ile ve besleyicilikleri ile tercih sebebi olsalar bile doğa da bulunan her mantarı tüketmek doğru bir tercih olmayabilir. Doğada bulunan birçok mantar çeşidinin zehirli türleri de bulunmaktadır. Ancak kayın mantarı zehirli mantarlar arasında bulunmamaktadır. Son derece besleyici özelliğe sahip olan kayın mantarının aynı zamanda birçok faydası da bulunmaktadır. Siz de kayın mantarını alarak güven içerisinde tüketebilirsiniz.

Kayın Mantarı Faydaları

Antioksidan özelliğe sahiptir. Tüketilmesi halinde kanser gibi hastalıkları önleyici bir etkiye sahiptir.

Kolesterolü dengeleyici bir etkisi vardır. Özellikle yükselen kolesterolü düşürmek için sıklıkla kullanılan bir teknik olarak bilinmektedir.

Kabızlığı önleyici etkisi vardır. Aynı zamanda da sindirim sistemini çalıştırır ve düzenler.

B vitamini eksikliği olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.

Yeterli miktarda et tüketemeyen kişiler kayın mantarı tüketebilir.

Yüksek tansiyonu düşürür. İçerisinde bulunan potasyum sebebiyle sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Kayın Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kayın Mantarı Yetiştiriciliği

Kayın mantarı doğada kendisi yetiştiği gibi aynı zamanda da ticari amaçlı olarak yetiştirilmektedir. Mantar üretiminde yetiştirilecek yer oldukça önemlidir. Yetiştirilecek olan tarla ve iklim şartlarına göre alacağınız verim de farklılık gösterebilir.

İlk olarak bir mantar tohumu almanız gerekir.

Mantarların büyümesi için kuluçka süreleri boyunca gerekli olan sıcaklığı sağlamanız gerekir. (Ortalama 25 derece)

Doğal olan ek besin maddelerinden faydalanabilirsiniz.

Mantarların temas ettiği tüm yerlerin temizliğine son derece önem veriniz. Düzenli aralıklarla temizliğinin yapılmasını ve dezenfekte edilmesini sağlayınız.

Kayın Mantarı Özellikleri