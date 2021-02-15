Kayın Ağacı Nasıl Yetişir? Kayın Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'deki ılıman olan bölgelerde oldukça sık olarak rastlanmaktadır. Yaprak döken bu ağaçların, iç mekanlarda bulunan türleri suya oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle iç mekan dekorasyon ürünlerinde sıklıkla kayın ağacı kullanılmaktadır.

Kayın Ağacı Nasıl Yetişir?

Kayın ağacı yetiştirmede tohum ve aşı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu ağaçlar 5 ile 6 senede bir kez tohum verirler. Tohumlar olgunlaştıktan sonra sonbaharda bekletmeden ekim yapılmalıdır. Aşı yönteminde ise yarma aşı veya yandan teknikleri kullanılmaktadır. Işık ihtiyaçları çok fazla değildir. İlkbaharda yaşanabilecek olan don olaylarına hassas tepki gösterirler.

Batı kayınları, her türden topraklarda yetişebilmektedirler. Drenajı iyi olan toprak çeşitlerinde daha iyi bir gelişme gösterirler. İlkbahar aylarında oluşmakta olan don olayları bu kayınlara ciddi hasarlar verebilmektedir. Yetiştirilmeleri ise genellikle tohumlar ile yapılmaktadır.

Doğu kayınları, park ve bahçelerde tek başlarında ya da grup halinde bulunabilmektedirler. Soğuk havalara karşı oldukça dayanıklı olan doğu kayınları deniz ikliminde en çok verimini sağlamaktadır. Yarı gölge olan yerlerde yetişen doğu kayınlarının tohumları sonbahar mevsiminde toplanmaktadır, iki ay süren soğuk dinlendirmeden sonra ilkbahar mevsiminde ekim yapılır.

Kayın Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Trakya'nın kuzeyindeki kenar dağları ile İstanbul'dan Kocaeli'ne doğru yayılıp, Marmara bölgesinin güneyine doğru uzanır. Karadeniz sıra dağlarından Kafkasya ve Kırım'a doğru uzanır. Bu yayılımdan farklı olarak İskenderun körfezinin kuzeydoğusunda Hatay ve Maraş'ta yüksek rakımlarda 1500 metre üzerinde yayılış gösterirler.

Kayın Ağacı Özellikleri

Koyu gri ve açık gri renkli kabukları, yaşamları boyunca çatlamaz, düz ve pürüzsüz kalır.

Genç sürgünleri ise tüylüdür.

30 ile 40 metreler kadar boylanabilirler.

Deniz iklimlerini sever.

Yapraklanma sıktır ve yaprak dökümü gözlemlenir.

En büyük düşmanları ise kuraklık ve don olaylarıdır.

Yaşam ömürleri yaklaşık 700 yıldır.

Yavaş büyürler.

Yetiştiği bölgelerde halk arasında "süpürge ağacı" olarak da adlandırılırlar.

Kayın ağacının iç ve dış odunlarının renklerinin aynı olmasına rağmen, sonbaharda renginde koyulaşma gözlemlenir.

Çiçekleri iplik gibi gövdeden aşağı sarkar ve genelde kısa tüy yapısı gözlemlenir.