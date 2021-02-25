Kavak Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kavak Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Türkiye'de en çok merak edilen ve değerlendirilen mantar çeşitleri içerisinde kavak mantarı gelir. Özellikle birçok farklı pazarda karşılaşılan mantar türleri arasında geldiğini de söylemek mümkün. Bu mantar türünün yenip yenmeyeceği ve zehirli olup olmadığı da yine merak edilen konular arasında geliyor.



Kavak Mantarı Nedir?



İlk olarak I. Dünya Savaşı'nda Almanya da geçim kaynağı olarak yetiştirilen kavak mantarı, dünya çapında değerlendirilen önemli mantar türleri içerisinde geliyor. Özellikle görüntüsü ile istiridyeyi andırmasının yanı sıra, tüketim noktasında da önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde Türkiye'de sevilen ve tercih edilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor.



Kavak Mantarı Nerede Yetişir?



Kavak mantarı rahatlıkla her yerde yetiştirilebilen bir mantar türüdür. Özellikle sadece tarlada ya da seralarda değil, aynı zamanda evde de rahatlıkla yetiştirilebilir. Tabii kendiliğinden yetişen bir mantar türü olduğunu da söylemek mümkündür. Bu doğrultuda daha çok ağaçların üst kısımlarını tercih eden ve burada yetişen bir mantar türüdür.



Kavak Mantarı Nerede Bulunur?



Kavak mantarı semt pazarına çıkıldığında en çok bulunabilecek mantar türleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda ağaçların üst kısımlarında bulunabilecek bir mantar türü olarak da ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda bol oksijenle ve nemli bir ortamda bulunan mantar türü şeklinde ifade edilebilir.



Kavak Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kavak mantarı zehirli olmayan mantar türleri içerisinde yer alır. Özellikle birçok farklı pazarda ya da manavda karşılaşılan mantar türleri arasında gelmektedir. Zehirli bir mantar türü olmamasının yanı sıra, aynı zamanda oldukça lezzetli bir mantar olarak da ifade etmek mümkündür. Bu yüzden tek başına mantar yemeği ile beraber farklı yemeklere katılarak harika bir lezzet elde edilebilir. Özellikle sarımsak ve soğan ile buluştuğu zaman muazzam bir lezzet şöleni sunduğunu dile getirmek mümkün.



Kavak Mantarı Faydaları



Lezzetli bir mantar türü olması ile beraber aynı zamanda kavak mantarı pek çok farklı fayda sunar. Bu sebepten dolayı mutfakların vazgeçilmez mantar çeşitleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.



- Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin kırılmasında oldukça etkilidir.

- Kolesterolün dengelenmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

- Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve bakterilerin yok olmasında güçlü bir bağışıklık sunar.

- Yüksek oranda Demir ile beraber B vitamini barındırır.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda destek sağlar.

- Sindirime iyi gelmesi ile beraber kabızlık tedavisi konusunda da bir adım öne çıkar.



Bu ve benzeri faydaları ile beraber kavak mantarı lezzetli bir şekilde farklı yemek türleri üzerinde tüketilebilir.



Kavak Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kavak Mantarı Yetiştiriciliği



İstiridye mantarı özellikle evde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bunun için sadece marketten elde edilecek kitlerden almak yeterlidir. Böylece uygun koşulları elde etmek suretiyle, birkaç sulama ile beraber kabak mantarını elde etmek mümkün. Bu doğru da birkaç kilogram talaş, 250 gram kadar Mantar tohumu ve 1 battal boy çöp poşeti gerekir.



Kavak Mantarı Özellikleri



Kavak mantarı Türkiye'de en çok bulunan ve en lezzetli mantar türleri içerisinde gelir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren en önemli mantarlardan biridir. Birçok farklı yemek türünde veya salata da tüketilebilir.