Kauçuk Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kauçuk Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kauçuk çiçeği bakımında bazı püf noktalar vardır. Özellikle bu çiçek ev hanımlarının en çok yetiştirdiği çiçekler arasında yer almaktadır.

Kauçuk Çiçeği Nedir?

Kauçuk çiçeği dutgiller familyasına mensup olan bir çiçektir. Bu çiçeğin asıl yeri ise Asya kıtasıdır. Kauçuk çiçeği en dayanıklı olan çiçek türlerinden bir tanesidir. Kauçuk çiçeği bakımına dikkat edilmediği durumlarda kolayca hastalanabilen bir çiçek türüdür. Dolayısıyla bakımına oldukça fazla özen gösterilmesi gerekir. Ülkemizde de yetişebilen bir çiçek türüdür. İki türü olan bir çiçektir.

Kauçuk Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kauçuk çiçeği bakımında ki en önemli nokta toprağının seçimidir. Toprak seçiminde daima hassas olmalısınız. Özellikle Kauçuk çiçeği asitli olan toprak tiplerini sevmez. Dolayısıyla toprağın asitsiz olması gerekir. Toprağın 2 haftada bir kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer toprak asitli ise toprağın değişimi gerekebilir. Toprağın sıkı olmamasına dikkat edin. Seyrek bir toprak seçimi doğru olacaktır. Kauçuk çiçeği bolca hava istemektedir. Dolayısıyla evde yetiştirdiğiniz yerde mutlaka kauçuk çiçeğini bol hava alacak şekilde yetiştirmeniz gerekecektir. Bunun için bu bitkiyi balkonlarda yetiştirebilirsiniz.

Kauçuk çiçeği güneş yanıklarına karşı da hassastır. Güneşe doğrudan almayacak şekilde gölge bir ortamda yetiştirmeniz önemlidir. Kauçuk çiçeğinin hastalıklarının da iyi tespit etmek gerekir. Eğer çiçek hastalanmışsa gerekli olarak bitki ilaçlarını düzenli olarak vermeniz gerekmektedir. Kauçuk çiçeğinin gövdesi sıkı durması gerekir. Bunun için gövde tarafında olan toprağın sıkı olması bu noktada önem teşkil eder.

Kauçuk Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kauçuk çiçeğini ekmeden önce tohumunun iyi bir şekilde çimlendiğinden emin olun. Çimlendikten sonrada tohum ayrıca dinlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde kauçuk çiçeği daha hızlı yetişir. Kauçuk çiçeği 10 santimetre toprak aşağısına ekebilirsiniz. Kökleri yayılacağından ve hızlı büyüyeceğinden dolayı Kauçuk çiçeği bu noktada önem teşkil ediyor.

Kauçuk Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Dinlenme süreci tamamlandıktan sonra çoğaltabilirsiniz. Aynı zamanda çiçek dinlenirken burada budalama işlemini de yapmanız gerekiyor. Dalları budandıktan sonra dalı ile birlikte başka bir saksıya ekebilirsiniz. Kökten uzunluğu bu noktada 10 santimetre büyük olması gerekmektedir. 10 santimetre büyüklüğüne ulaştıktan sonra bu dalı başka bir saksıya ekebilirsiniz. Çoğaltma işlemini ilkbahar aylarında yapmanız önerilmektedir. Dilerseniz Eylül aylarında da yine bu çiçeği çoğaltabilirsiniz.

Kauçuk Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kauçuk çiçeği tohumu koyu renktedir. Aynı zamanda yumuşak bir tohuma sahiptir. Kauçuk çiçeği hızlı bir şekilde büyüme eğilimindedir.

Kauçuk Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kauçuk çiçeği yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı sulama sistemi benimsemeniz gerekmektedir. Kauçuk çiçeği yaz aylarında iki günde bir kere sulamanız yeterlidir. Aynı zamanda kış aylarında ise haftada 2 kez sulayabilirsiniz.

Evde Kauçuk Çiçeği Tohumu Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde kauçuk çiçeği yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Gerekli şekillerde bakımı yaptığınız durumlarda kauçuk çiçeği hava alan bir yerde yetiştirilmektedir.

Kauçuk Çiçeği Anlamı

Kauçuk çiçeği Güney Amerika dillerinden gelmektedir. Kauçuk çiçeği ağlayan ağaç olarak adlandırılmaktadır.

Kauçuk Çiçeği Latincesi

Kauçuk çiçeğinin Latince dilindeki anlamı Hevea Brassilensis'dir.

Kauçuk Çiçeği Özellikleri

- Yaprakları kıvrımlı şekildedir.

- Boyları 20 santimetreye kadar uzayabilmektedir.

- Rüzgarlı havaları sevmeyen bir çiçektir.

- Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı sulama dönemleri vardır.

- Özellikle Eylül ve İlkbahar aylarında çoğaltılır.

Kauçuk Çiçeği Faydaları

1) Ev Havasını Temizler

İç mekan çiçeklerinden biri olarak bilinen Kauçuk çiçeği evin havasını temizlemektedir. Evin havasını temizlediği gibi evi de süslemektedir. Evde yetiştiriciliği yaparak ev havasının daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz.

2) Süslemede Kullanılır

Özellikle ev süslemelerinde en çok tercih edilen çiçekler arasında kauçuk çiçeği gelmektedir. Evin havasını temizlediği gibi aynı zamanda ambiansını da değiştirir. Daha güzel bir ev görüntüsüne sahip olmanızı sağlar.

3) Bitkisel Tedavide Kullanılır

Kauçuk çiçeğinin yaprakları bitkisel tedavide en çok kullanılan çiçeklerden bir tanesidir. Hal böyle olunca kauçuk çiçeği sürekli olarak tercih edilen bir çiçek olmuştur. Özellikle soğuk algınlığı tedavisinde doğal olarak bu çiçeğin yapraklarından yararlanılır.

Kauçuk Çiçeği Hikayesi

Kauçuk çiçeğinin bilindik olan bir hikayesi yer almamaktadır.