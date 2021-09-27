Katran Sabunu ne işe yarar, nasıl yapılır ve kullanılır? Katran Sabununun saça ve egzamaya faydaları

Bilindiği gibi sabun pek çok maddeden elde edilebilir. Sabun aslında bilinen yağ asitlerinin NA ya da K tuzlarıdır. İnsanlar vücutlarına fayda bulabilmek amacıyla sabun türlerini araştırmakta ve en etkili sabun çeşitlerini kullanmaktadır.



Katran Sabunu Ne İşe Yarar?



Dünyaca faydalı olduğu bilinen ardıç ağacından çıkarılan yağın kullanılmasıyla elde edilen sabun katran sabunudur. Bu sabun cilt ve saç sağlığının korunmasında etkilidir.



Katran sabunu saçların uzamasında işe yaramaktadır. Çünkü saçların uzamasında etkili olan saç derisi hücrelerini güçlendirmektedir.



Cildi derinlemesine temizlediği için nefes almasını sağlamaktadır. Katran sabunu sadece saçta değil ciltte de kullanılmaktadır. Ciltte yer alan siyah nokta, sivilce gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede cilt sağlıklı ve temiz gözükmektedir.



Katran Sabunu Nasıl Yapılır?



Mikropların kırılmasında çok etkili olduğu için katran sabunu çok eski çağlardan beri yapılmaktadır.



Katran sabunu tamamen organik bir şekilde üretilmektedir. İçeriğine hiçbir kimyasal madde eklenmemektedir. Bu yüzden de katran sabununun yan etkisi yoktur.



Katran sabununun yapımı için katran yağına, yüksek asit derecesine, organik bitkisel yağlara ve sodyum hidroksit ham maddesine ihtiyaç vardır.



Bu maddeler ısı parametresi altında karıştırılır ve sabunlaşma etkisi elde edilir. Bazı durumlarda katran sabunu yapılırken gıda renklendiricileri eklenebilmektedir.



Hazırlanan sabun harcı yağlanmış kalıplara dökülmektedir. Bu kalıplar en az bir gün boyunca dinlendirilerek soğuması beklenmektedir. Katran sabununun yapımındaki son süreç kesilmesi ve tekrar dinlenmesi için beklenmesidir.



Katran sabununun yapımı aslında kolay değildir. Hatta bu sabunu imalat eden firmalar bir kaç denemeden sonra istenilen sabunlaşma kıvamına kavuşmaktadır. Çünkü katran sabununun yapımında en önemli nokta sabunlaşma özelliğinin iyi gerçekleşmesidir.



Katran Sabunu Nasıl Kullanılır?



Bilindiği gibi katran sabunu saç ve ciltte kullanılmaktadır. Dolayısıyla sabunu kullanmadan önce suyun altında biraz yumuşatılması gerekir. Yumuşayan katran sabunuyla yüzünüzü, cildinizi ve saçınızı yıkayabilirsiniz. Yaklaşık olarak üç dakika masaj hareketleriyle ovalayarak cildin yıkanması gereken bölgelere sürebilirsiniz.



Bu işlemlerin ardından bol su kullanmalısınız. Bunun yanında katran sabununun köpüğü de ciltte maske şeklinde kullanılabilmektedir. Tek yapmanız gereken katran sabununu saklayabilmek adına kuru bir yerde muhafaza etmenizdir.



Katran Sabununun Saça Faydaları Nelerdir?



Katran sabunu özellikle kuru ve hassas saçlarda etkilidir. Çünkü kuru olan saçı nemlendirme özelliğine mevcuttur.



Aynı zamanda saç kırılmasını ve dökülmesini de engellemektedir. Özellikle saçta oluşan bit tedavisinde de katran sabunundan yararlanılmaktadır. Saçta oluşabilecek kepeklenmeyi azaltmaktadır.



Katran Sabununun Egzamaya Faydaları Nelerdir?



Katran sabunu sedef ve egzama hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Çünkü bu sabun cildi temizlemekte, mikroplardan arındırmakta, sivilceleri yok etmekte, siyah noktaları azaltmakta, cilde parlaklık ve canlılık vermekte, cildin sağlıklı gözükmesine neden olmaktadır.



Bilindiği gibi egzama bir cilt hastalığıdır. Bu hastalıkta cilt kuru olur, pul ve yama tarzında yaralar meydana gelir ve kaşıntı gerçekleşir. Katran sabunu da enfeksiyonlardaki mikropları yok ettiği için egzama gibi enfeksiyon kapmış alanları temizler ve cildin nefes almasını sağlar.



Aynı zamanda egzama cilt kuruluğundan da oluşabilir. Doğal olarak katran sabununun ciltteki inanılmaz nemlendirme etkisi egzama olan yerlere iyi gelecektir.