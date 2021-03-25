Katran Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Katran Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Katran ağacı halk arasında Toros sediri olarak da bilinmektedir. Zenginliğin ve şerefin sembolü olan katran ağacı özellikle Lübnan'da yetişmektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde katran ağacı yoğun olarak yetişir.

Katran Ağacı Nedir? Katran Ağacı Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde daha çok Toros dağlarının eteklerinde bulunan katran ağacı geçmişten günümüze varlığını sürdüren en eski ağaçlardan biridir. Türkiye'de bu bitkinin varlığının arttırılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için biyolojik çalışmalar ve genetik çeşitlilik de göz önünde bulunduruluyor. Katran ağacı halk arasında Sedir Ağacı olarak da bilinmektedir.

Katran Ağacı Latince İsmi

Dünya genelinde en bilinen ağaçlardan birisi olan katran ağacının Latince ismi Juniperus Oxycedrus olarak bilinmektedir. İğne yapraklı ağaç türlerinden olan katran ağacı çam ağacına benzer özellikler bulundurmaktadır. Küçük yeşil kozalakları bulunan katran ağacı yapı itibari ile de çam ağacına benzemektedir.

Katran Ağacı Özellikleri

İğne yapraklı ağaçlar arasında yer alan katran ağacının iğne yaprakları üç köşeli olarak öne çıkmaktadır. Kozalakları da olan katran ağacı yaprak uzunlukları ile çam ağacına benzer özellikler taşır. Katran ağacı genellikle enstrüman ve mobilya yapımında da kullanılmaktadır.

Katran Ağacı Ne Zaman Dikilir?

En bilinen ağaçlar arasında yer alan katran ağacı genellikle Kasım ayının birinci ve ikinci haftasından itibaren dikilebilir. Sonbahar'da Kasım aylarında dikilen katran ağacı oldukça verimli olur. Bu nedenle katran ağacının dikim sürecini de iyi ayarlamak gerekir.

Katran Ağacı Nerede Yetişir?

Günümüzde en çok Lübnan, Fas ve Suriye gibi ülkelerde yetişen katran ağacı Türkiye genelinde ise Toros dağının eteklerinde yetişmektedir. En çok Toroslarda bulunan katran ağacı halk arasında Toros sediri olarak da bilinmektedir. Güçlü gövdesi ile her türlü hava şartına dayanıklı olan katran ağacı Türkiye genelinde neredeyse her ilde yetişmektedir.

Katran Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Çamgiller ailesinden olan katran ağacının bakım ve yetiştirilmesine çok dikkat edilmelidir. Özellikle bu ağaçlar sıcak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişir. Bu ağaçların bakımı için özellikle sonbahar ayları çok uygun olur. Bu dönemde gübreleme işlemleri de yapılmalıdır.

Katran Ağacı Yaprak Döker Mmi?

Sedir ağacının yetiştirilmesi ve bakımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bulunduğu iklimi ve toprağı seven katran ağaçları yaz ve kış dönemi boyunca yeşil kalabilir. Bu ağaçlar asla yaprak dökmemektedir.

Katran Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Dünya çapında bilinen ve Türkiye genelinde ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde yetişen katran ağacı bakımı sonbahar aylarında yapılmaktadır. Özellikle katran ağacının budama, gübreleme ve bakım çalışmalarının da sonbahar aylarında yapılması gerekir. Bakımı yapılan ve toprağını seven katran ağacı oldukça verimlidir. Uygun ortamı bulan katran ağaçları çok daha iyi bir gelişme evresi yaşarlar. Katran ağacının bakımı da ağacın yaşına göre yapılmalıdır.

Katran Ağacı Faydaları Nelerdir?

Katran ağacı sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Doğanın iyileştirici gücünün ön plana çıktığı bu süreçte katran ağacı cilt ürünlerinde de kullanılır. Yağ ve esansları bilinen katran ağacı sindirim ve bağışıklık sistemi problemlerini de çözmektedir. Katran ağacı yağı aktarlardan alındığı takdirde rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etki sağlar.

Katran Ağacı Hastalıkları Neler?

Çoğu zaman mantarlar katran ağacının hastalanmasına neden olabiliyor. Ağacın çevresinde yetişen otlar ve mantarlar nedeni ile katran ağacında enfeksiyona benzer rahatsızlıklar da oluşabiliyor.

Katran Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Katran Ağacı Kullanım Alanları

Katran ağacı pek çok alanda kullanılabilir. Özellikle sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılan katran ağacından birbirinden şık mobilyalar da üretilebiliyor. Katran ağacının yaprakları, reçinesi, kozalakları ve odunu da her biri farklı alanlarda kullanılabiliyor. Katran ağacından yapılan yağlar ve kozmetik ürünleri ciltteki gözenekleri temizleyerek cildin yenilenmesini sağlıyor. Siyah noktaları yok eden katran ağacı akne problemlerini de çözüyor. Masaj yağı olarak da kullanılan katran ağacı yağı mide rahatsızlıklarını da çözüyor. Ayrıca cilt problemlerini de gideriyor.