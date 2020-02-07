Katie Holmes Bir Kombinde İki Moda Kuralını Yıktı

Açık ve ince bantlı topuklu ayakkabılarımızın ve sandaletlerimizin sadece yazın giyilmesi gerektiğini söyledi hep annelerimiz değil mi? Açık ayakkabıların hava soğuduğunda giyilmeyeceği ve aksi takdirde hasta olacağımız söylendi bize. Bu yüzden de yazılı olmayan ama herkes tarafından bilinen açık ayakkabı kışın giyilmez diye bir moda kuralı var. Fakat Katie Holmes bu kuralın çok da geçerli olmadığını gösterdi.

Oyuncu Amerikan Avustralya Derneği Sanat Ödülleri’ne katıldı ve tasarımcı Khaite’nin Sonbahar 2020 Koleksiyonu’ndan 90’lardan esinlenilmiş bir beyaz drapeli elbise giydi. Elbise üzerine ise Wardrobe.Nyc etiketli bir siyah kaban aldı. Görünümün dikkat çeken kısmı ise ince siyah çorap üzerine giydiği açık ince bantlı topuklu ayakkabılarıydı. Açık ayakkabı detayı kırmızı ojeye kadar düşünülmüştü.

Holmes, tek omuz dekolteli elbisesine askısı olan bir sütyen giyerek ve askısını göstererek sütyen görünmemeli kuralını da yıktı.