Kate Middleton: Jaeger Manto

Kate kreşte kahvaltı için Jaeger marka petrol mavisi bir manto giymiş. Aslında manto rengi ve modeli ile çok hoş, sadece yaka kısmını çok sevemedim. Halen satışta olan mantonun fiyatı 185 Pound... Kate'in mantoyu kazak ve pantolon seçimleri biraz da harcadığını düşünüyorum açıkçası.

Kate'in krem rengi kazağı ise Sezane marka... 90 Euro fiyat ile satılan kazak aslında tek başına güzel görünüyor. Yaka kısmındaki dantel hoş bir ayrıntı olmuş. Ben bu kazağı yüksek bel etek ya da kumaş pantolon ile hayal ettim aslında...

Ben Kate'in kazağı kombinleyiş tarzını sevemedim. Ne mantosu ne de skinny Jean ile yakıştıramadım bu kazağı.. Gözümü tırmalayan, birbirine yakışmayan parçaları bir araya getirmeye çalışmış.

Kate ayakkabı olarak yeni bir çift Russell & Bromley bot giymiş. Botun fiyatı 415 pound. Benim yine çok hoşlandığım bir seçim olmadı. Her ne hikmetse bu pantolon ile hiçbir şey yakışmıyor yahu!

Son olarak Accessorize küpelerini yeniden kullanmış. Bu telkari benzeri küpeleri çok seviyorum. Saçları da hoş görünüyor ama ben bu etkinlik için güzel bir at kuyruğu görmek isterdim. Benim düşüncelerim böyle ama sizinkileri merak ediyorum asıl... Kate'i sizler nasıl buldunuz?