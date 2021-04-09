Kaşmir Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kaşmir Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kaşmir kumaş özel olarak yetiştirilen keçilerden elde edilen kumaşlar arasında yer alır. Kaşmir keçileri genellikle 250 gr lif üretmektedir. Bu kumaş ise oldukça değerlidir.

Kaşmir Kumaş Nedir?

Kaşmir kumaş genel olarak özel bir kumaş olarak bilinir. Kaşmir kumaş, özel yetiştirilen keçilerden elde edilmektedir. Her yıl kaşmir keçilerinden 250 gram lif üretilmektedir. Kaşmir keçisinin tüylü astarı ile özel saç lifleri kullanılarak kumaşın üretiminde kullanılan ham madde olarak bilinmektedir. Kaşmir kumaşının üzerim aşamaları ise oldukça katı ve özenli bir üretim sürecinden geçer.

Kaşmir Kumaş Nasıldır?

Keşmir keçisinin tüylerinden elde edilen kumaşa kaşmir kumaşı denilmektedir. Bu kumaş özellikleri bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. Özellikle kaşmir keçisinin tüyleri çok koruyucu bir lif tabakasına sahip olması ile bilinir. Tüylü postlar ise çoğunlukla kaşmir adı verilen ince ve yumuşak elyaftan oluşmaktadır. Keçilerin tüy dökümü mevsimlerinde elyafların çoğunluğu elle toplanarak özenli bir şekilde taranır. Bu şekilde kumaşın ham maddesi de elde edilir.

Kaşmir Kumaş Terletir mi?

İpeksi bir dokuya sahip olan kaşmir kumaş parlak bir görüntüye sahiptir. Yumuşak dokulu olan bu kumaş tekstil sektörünün en değerli yünü olan kaşmirden üretilmektedir. Hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde kullanılan kaşmir kumaşı soğuk kış günlerinde daha fazla tercih edilmektedir. Kaşmir kumaşı kaşmir keçisinin yününden oluşturulduğu için terletmektedir.

Kaşmir Kumaş Özellikleri

Kaşmir kumaşın pek çok özelliği bulunmaktadır. Tekstil sektörünün en değerli yününden elde edilen kaşmir kumaşı özellikle özel günlerde tercih edilmektedir. İnce ve yumuşak bir yapısı olan kaşmir kumaş en çok tercih edilen değerli kumaşlardan bir tanesidir. Kaşmir kumaşın doğal renkleri genellikle kahverengi, gri ve beyaz renklerdedir. Merinos yünü ile çok benzer özellikler taşıyan kaşmir kumaşlar yüksek oranda nemi emer. Hafif ve doğal bir görüntüsü olan kaşmir kumaş diğer kazaklara göre daha fazla sıcak tutma özelliğine sahiptir.

Kaşmir Kumaş Kullanım Alanları

Oldukça değerli bir kumaş olan kaşmir diğer kumaşlara göre çok daha pahalıdır. Zahmetli ve maliyetli olan bu kumaş özellikle kazak ve kışlık kıyafet üretiminde kullanılmaktadır. Kaşmir kumaş çeşitlerinden bere, çorap ve atkı yapılabilir. Son yıllarda omuza alınan şalların yapımında da kaşmir kumaşlar kullanılmaktadır. Kaşmir kumaştan değerli halılar da üretilebilir.

Kaşmir Kumaş Esnek midir?

Günümüzde çok sık kullanılan kaşmir kumaş dokuma özelliklerine göre esnek bir yapıdadır. Özellikle kazak üretiminde kullanılan kaşmir kumaş esnek yapısı itibari ile de çok fazla tercih edilmektedir. İpeksi ve yumuşak dokusu olan kaşmir kumaş esnek yapısı ile bilinmektedir.

Kaşmir Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kaşmir keçilerinin yünlerinden elde edilen kaşmir kumaşlar hassas bir özelliğe sahip olduğu için yıkanınca çekebilir. Bu nedenle kaşmir kumaş yıkanırken çok özenli davranmak gerekir. Hassas olan kaşmir kumaş yıkanınca çekebilir. Bu nedenle kaşmir kumaşlardan üretilen kıyafetlerin kuru temizleme yapılması son derece önemlidir. Kaşmir kumaştan elde edilen kıyafetler asla çamaşır makinesinde ve sıcak suda yıkanmamalıdır.

Kaşmir Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kaşmir kumaş yazın ve kışın her mevsimde giyilebilir. Nadir bulunan kaşmir keçisinin yününden üretilen kaşmir kumaşlar soğuk kış aylarında kullanıldığında normal bir kazaktan yaklaşık 6 kat daha fazla ısıtmaktadır. Bu kaşmir kazanlar vücudu sıcak tutar.