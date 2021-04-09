Kaşkorse Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kaşkorse Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kaşkorse ismiyle bilinen bu kumaş türü; genel olarak kadın dış giyimi ve kadın iç giyiminde kullanılan bir kumaştır. Kış ve sonbahar aylarının vazgeçilmeyen ürünleri içerisinde bulunan kaşkorse kumaşlar, türlü renkler ile de üretilir.

Kaşkorse Kumaş Nedir?

Genel olarak; kış mevsiminde tercih edilen bir kumaş çeşidi olan kaşkorse kumaş türü, üç iğneyle örülür. Bir tür ribana olan kaşkorse kumaş, enine uzama özelliğiyle bilinir. Bazı kıyafetlerin kemerlerinde, uzama özelliğine sahip olmalarından ötürü kaşkorse kumaş çok sık kullanılır.

Kaşkorse Kumaş Nasıldır?

Çift plakalı örme makinelerinin, iki iğne yatağında yer alan üç iğneden birisinin iptal edilmesiyle beraber üretilen RR örgü türüdür. Bir çeşit ribana örgüsü de denilebilir. Enine yönlü elastikiyeti olmasından dolayı bant, kenar, bayan kıyafetleri ve kazak gibi ürünlerde çok sık kullanılmaktadır.

Kaşkorse Kumaş Terletir mi?

Kışlık kıyafetlerde kullanılmasından ötürü kaşkorse kumaşlar, terletme yapmazlar. Kaşkorse kumaşların, yaz mevsiminde kullanılması uygun değildir. Kaşkorse kumaş, kış mevsiminde tercih edilmesi gereken bir kumaş çeşididir.

Kaşkorse Kumaş Özellikleri

Kaşkorse kumaşın özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Kaşkorse kumaşın şekli kolayca bozulmaz.

- Kaşkorse kumaşın ene ve boya esneme özelliği bulunur.

- Kaşkorse kumaşlarda likra kullanılsa da kullanılmasa da esner.

- Kaşkorse kumaş, dayanıklı bir kumaş türüdür. Bununla beraber kumaş özellikleri, ribana kumaş ile benzerlik gösterir.

- Desen ve model seçeneği çoktur.

- Çizgilerinin belirgin olmasından ötürü pek çok iç giyim ürünlerinde tercih edilmektedir.

- Önü ve arkasının çizgili görünüme sahip olduğu modelleri vardır.

- Kir tutmazlar.

- Mat ve parlak renkleri vardır.

- Suni malzemelerin eklenmemesiyle oldukça sağlıklı bir kumaş türüdür.

- Yanmaya karşı dayanıklılığı vardır.

- Baskısı ve deseni oldukça kolay yapılır.

Kaşkorse kumaş türünün özellikleri bu şekilde sıralanabilir. Kaşkorse kumaş türünün ürünleri, genel olarak kışa özel bir şekilde üretilir.

Kaşkorse Kumaş Kullanım Alanları

Elastik özelliğinin eninde yönde olmasından ötürü kenar, bant, kemer, kazak ve pek çok kadın giyim ürünlerinde kullanılmaktadır. Kaşkorse kumaşların, ısıya dayanıklı olmasından ötürü itfaiyeciler açısından da çok sık bir şekilde tercih edilir. Bunun yanı sıra kaşkorse kumaş türlerinden bazıları, mikrofiber bez yapımı için de kullanılmaktadır.

Kaşkorse Kumaş Esnek midir?

Kadın kıyafetleri söz konusuyken en fazla kullanılan kumaş çeşitleri arasında yer alan kaşkorse kumaş türü, başta iç çamaşırı alanı olmak üzere esnek yapısından ötürü bazı aksesuarların tamamlayıcısı olarak bilinir. Kaşkorse kumaşlardan sağlanan giyimler ekonomik ve rahat olmalarından dolayı günlük giyim adına çok ideal bir kumaştır.

Kaşkorse Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kaşkorse kumaş; oldukça kolay yıkanan bir kumaş türüdür. Makine içerisinde çok kolay bir şekilde yıkanabilir. Kumaş için çok sıcak dereceler tercih edilmemekle beraber ılık suda yıkanabilir. Bu kumaş çeşidi, çok sıcak suda yıkandığı zaman çekebilir. Bu yüzden ılık suda yıkamada yarar vardır.

Kaşkorse Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kaşkorse kumaşı, örülürken iki örgü şeklinde yapıldığından ötürü sıcak tutma özelliğine sahiptir. Bununla beraber kış mevsiminde oldukça sık kullanılan bir kumaş türüdür. Bu kumaş türü, havayı tutan bir kumaş çeşididir.