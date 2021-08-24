Kasım Hangi Burç? Kasım Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Kasım ayında doğanlar doğmuş olduğu güne bağlı olarak hangi burca ait olduğunu merak ediyor. Bu doğrultuda kasım ayı için iki farklı burç öne çıkmakta ve kasım ayını ikiye ayırmaktadır. Böylece bulundukları burç içerisindeki kişiler farklı özelliklere sahip olarak ön plana çıkar.

Kasım Hangi Burç?

Kasım ayında doğanlar dolmuş olduğu gün üzerinden 2 değişik burçtan biri olabilirler. Bu bağlamda 1 ve 22 Kasım arasında doğanlar akrep burcu içerisinde yer alırlar. 23 Kasım ve 30 Kasım arasında doğanlar ise yay burcu içerisinde bulunurlar. O yüzden bu doğrultuda kişinin bulunmuş olduğu gün içerisindeki burca bağlı olarak farklı karakteristik özellikler taşıdığını söylemek mümkün. Aynı zamanda akrep burcunun kasım ayında daha çok kapsadığını ve teşkil ettiğini ifade etmek gerekir. Bu sebepten dolayı Kasım ayının daha yoğunluklu olarak akrep burcu olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak tabii kişinin doğmuş olduğu gün üzerinden kasım ayı için akrep ya da yay burcu olarak kendi karakteristik özelliklerini taşıyabilir.

Kasım Ayında Doğanların Burcu

Kasım ayında doğan birçok kişi hangi burca ait olduğunu öğrenmek için internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda kasım ayı içerisinde doğan kişilerin iki farklı burçtan biri olabileceğini söylemek mümkün. Genel anlamda kasım ayının 22'sine kadar doğan kişiler akrep burcu olarak ifade edilir. Ancak 23’ünden başlamak sözleri ayın sonuna kadar ise yay burcu olarak öne çıkarlar. Bu da doğal olarak kişinin içinde bulunduğu burca bağlı olarak farklı özellikler taşıdığını gösterir.

Kasım Ayında Doğanların Özellikleri

Kasım ayında doğanların özellikleri taşımış olduğu burca bağlı olarak farklılık gösterebilir. O yüzden öncelikle 22 Kasım'a kadar olan akrep burcunun özelliklerini ele almak gerekir. Özellikle sevgi ve saygıyı ön plana çıkaran, aynı zamanda otoriter bir yapıya sahip kişiler olduğunu söylemek mümkün. Kırgınlıkları çok sevmeyen ve insanlar ile barışık bir yaşam sürmeye isteyen özelliğe sahiptirler. Aynı zamanda gezegenleri Mars olması ile beraber Zodyak elementi ise sudur.

Yay burçları özellikle içten ve samimi bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda geçmiş hayatlarında yaptıkları hatalardan ders çıkarmayı bilen kişiler olarak öne çıkarlar. Pratik insan olmalarının yanı sıra ayrıca ders çıkarmayı en iyi bilen burç olarak da ifade edilir. Gezegeni Jüpiter olması ile beraber Zodyak element ise ateştir.