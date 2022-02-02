Kaş ve Kirpik Ekimi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Son yılların modası: Kaş ekimi

Kadınlarda özellikle kalın ve yoğun kaşlar estetikte son yılların modasıdır. Daha önceden sık alınan kaşlarda küsme, incelme ya da uç kısımları alındığı için kaşlarda kısalma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Kaş ekimi tamamen doğal, kendi kaşınızı elde edebileceğiniz saç ekimi tedavi yöntemidir. Kaş ekiminde tercih edilen saç kökleri, kafanın arka kısmından yani dökülme özelliği olmayan bölgeden alınır.

Kaş ekimindeki en önemli unsur, kuyruk, gövde ve baş olarak üç ana bölgeye ayrılan kaşta kıl köklerinin yönü ve açısı tamamen birbirinden farklıdır. Yüzün en dikkat çekici ögesi olan kaş ekiminin dikkatlice planlanması, alanında uzman ve tecrübeli saç hekimleri tarafından yapılması çok önemlidir. Sonuçlarından memnun kalmak ve hayal kırıklığına uğramamak için kaş ekimi çok ciddiye alınması gereken bir prosedürdür.

Bunun dışında kaşın canlanması, hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamaya devam etmesi için uygulanan çeşitli serumlar vardır.

Kaş ekiminde de tıpkı saç ekiminde olduğu gibi ekim işleminden 15 gün sonra şok dökülme süreci başlar. Sürecin olması gereken aşamalarından biridir. Ortalama 3 ay sonra kalıcı kaşlarınız büyümeye başlar. Başlarda ekilen kök saç özellikleri göstererek hızlı uzar. Ortalama 1 yıl içinde kaş bölgesine adapte olarak doğal kaş gibi davranmaya başlar.

Kirpik ekimi nedir, nasıl uygulanır?

Kirpikler seyrek, eksik ya da bazı travmalar nedeniyle dökülmüş olabilir. Çok ince ve hassas bölgelerden biri olan göz kapaklarına da ekim işlemi yapılabiliyor ve kirpiklerdeki bu tarz sorunlar kalıcı bir şekilde giderilebiliyor. En çok dikkat edilmesi gereken şey, bu kadar hassas olan bölgenin gerçekten alanında uzman kişilere teslim edilmesi gerektiğidir.

Kirpik ekiminde de ekilecek kökler, dökülmeye karşı duyarsız olan ense bölgesinden alınır. Çok ince ve hassas uçlarla alınan saç kökleri göz bölgesinin hassasiyetine uygun şekilde dikkatlice transfer edilir. Aynı şekilde 15 gün sonra şok dökülme başlar, kirpikler 1 yıl içinde sık, gür ve uzun hale gelir.

Kaş ve kirpik ekimi kadınlarda ve erkeklerde hasta memnuniyeti en yüksek olan prosedürler arasındadır. Alanında uzman saç ekimlerinden kendinize özel daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.