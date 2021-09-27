Kaş Sabunu nedir, nasıl yapılır ve kullanılır? Kaş Sabununun faydaları

Özellikle de kadınlar için kaşların duruşu, gürlüğü ve dökülmemesi büyük önem arz etmektedir. Hatta bazı kadınlar kaşlarına bu sebepten dolayı çeşitli işlemler bile yaptırmaktadır. Bunun yanında yapılı olan veya doğal kaşların günlük bakımı da sağlık ve güzellik açısından çok önemlidir.

Kaş Sabunu Nedir?

Bildiğimiz el ve cilt sabunlarından farklı olan, özel malzemelerden yapılan, makyaj malzemesi olarak da bilinen, kaşların gün boyu sabit kalmasını sağlayan sabun türüne kaş sabunu denmektedir.



Aynı zamanda bu sabun sadece kaşların yapısına ve özelliklere özgü olarak üretilmektedir. Bu yüzden de kaşların gün boyu sabit kalmasını sağlamakta beraber kaşların tek tek taranmış şekilde ve düzenli gözükmesini de sağlamaktadır.



Kaş Sabunu Nasıl Yapılır?



Sabun aracılığı ile kaş şekillendirmek günümüzde popüler olan güzellik sırlarından bir tanesidir.



Evde doğal malzemelerle de bireyler kaş sabunu yapabilmektedir. Kaş sabunu kozmetik sektöründe Soap Brows ismiyle bilinmektedir. Bu sabunun içinde hangi malzemelerin olduğunu bilmek yapımı için de önemlidir.



Kaş sabununun içinde kırk kilit otu, atkuyruğu bitkisi ve bal özü gibi bitki özünün karıştırılmasıyla yapılmaktadır. Tüm bu bitkiler kaşların gürleşmesini, canlı gözükmesini, beslemesini de sağlamaktadır.



Evde de kolay bir şekilde yapılabilecek kaş sabunu tarifleri bulunmaktadır. Bunun için öncelikle hazır sabun bazı alınmalıdır. Tüm malzemeleri aktarlardan elde edebilirsiniz.



Sabun bazından 30 gram alarak bir cezveye koyabilirsiniz. Burada bir tartı kullanabilirsiniz. İçine ise saç ve cilt ürünlerinde kullanılan Hint yağı ilave edilebilir. Hint yağı kaşların can ve parlak gözükmesini sağlamaktadır.



Bu yağdan sabun bazının içine 2 gram eklenir. Sabun bazının kilosunun ise 50 TL olduğu bilinmektedir. Kaş sabunlarının içine genellikle koku katılmamaktadır.



Sonrasında cezvede olan malzemeleri su dolu bir kabın içine özenle yerleştirerek orta ateşte eritmeye bırakılabilir. Eriyen bu karışımı kullanılmayan temiz bir kutuya alabilirsiniz. Örneğin boş bir krem kutusu olabilir.



Kutuya koyduktan sonra üzerinde olan kabarcıklardan kurtulmak için çok hafif alkol kullanabilirsiniz. Sonrasında kaş sabunu bir saat kadar soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra bu sıvı durumun tamamen sabun kıvamında sert olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden kaşlara uygulama için bir çubuk gibi temiz bir üründen faydalanabilirsiniz. Elbette ki kaş sabununu çeşitli marketlerden hazır şekilde de alabilirsiniz.



Kaş Sabunu Nasıl Kullanılır?



Kaş sabununu satın alan ya da evde kendisi yapan bireyler sabunun doğru kullanımını da araştırmaktadır.



Kaş sabununu kullanmak oldukça basittir. İlk olarak kaş makyajı tamamlanır. Daha sonra kaşların arasındaki boşlukla kaş sabunu ile doldurulabilir. Aynı zamanda kaş sabunu ile kaşlar yukarıya doğru taranarak sabitlenebilir.



Bunun için önce kaş sabununu narince kaşlarınıza sürün ve yukarı doğru tarayın. Bu sayede gün boyu kaşların bozulmadığını fark edeceksiniz. Doğal görünümlü kaşlar ile sağlıklı kaşlara kavuşabilirsiniz.



Kaş Sabununun Faydaları



Kaş sabunu faydaları şöyle sıralanmaktadır:



Kaş sabunu aslında kaş makyajı malzemesi olarak geçmektedir.



Kaş sabunlarını satın aldığınızda yanında kaş tarağı da verilir.



Kaşların sabit durmasını sağlar.



Kaşların düzenli gözükmesini sağlar.



Kaşları şekillendirir. Örneğin sabunu sürdükten sonra kaş tarağı ile tarayarak kaşlarınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz.



Kaşları besler.



Kaşların gür gözükmesinde yardımcı olur.



Kaşların parlak ve canlı olmasını sağlar.