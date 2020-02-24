Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?

Dikey diyet nedir?

Dikey diyet, Stan Efferding tarafından tasarlanmış, profesyonel vücut geliştiricilerin kilo almak, kas kütlesi ile gücünü arttırmak ve spor antrenmanlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için büyük bir miktarda kalori alınmasını sağlayan bir diyettir.

Birçok diyetin aksine dikey diyet, yüksek kaliteli ve zengin içerikli besleyici gıdaların tüketilmesini hedefler.

Dikey diyette tüketmeniz gereken gıdalar

Bu diyette en sık tüketilen iki gıda kırmızı et ve pirinçtir. Beyaz pirinç, sindirimi açısından kolay ve hızlıdır. Demir, çinko, selenyum ve B vitaminlerinin yanı sıra kas geliştirmede oldukça etkili olan kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerekir. Bunların yanı sıra diğer gıdalara gelecek olursak:

Tavuk eti

Sığır yağı veya işlenmemiş yağlar

Yumurta

Yağlı balıklar

Tam yağlı süt ürünleri

Ispanak, salatalık ve biber gibi düşük gazlı sebzeler

Az miktarda baklagiller ve yulaf

Dikey diyette tüketmemeniz gereken gıdalar

Kahverengi pirinç ve diğer tahıllar

İşlenmiş bitkisel yağlar

Soğan ve sarımsak

Kahve

Şeker

Dikey diyetin avantajları

Şişkinliği ve sindirim sorunlarını iyileştirir.

Kilo kaybına yardımcı olur.

Kas kütlenizi arttırmaya yardımcı olabilecek karbonhidrat alımınızı arttırır.

Dikey diyetin dezavantajları

Yüksek düzeyde proteinler almanız gerektiği için pahalı olabilir.

Sınırlı çeşitlilik nedeniyle besin eksikliğine yol açabilir.

Vejetaryenler ve veganlar için uygun bir diyet değildir.

Lif açısından düşüktür çünkü tahıllar ve sebzeler sınırlıdır.

Öte yandan herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzmandan onay almayı unutmayın. Bizim önerimiz ise kesinlikle bir uzman tarafından size özel hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermeniz.