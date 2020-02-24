MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?
Abone Olgoogle-news

"Dikey diyet, vücut geliştiricilerin ve yüksek ağırlıklarla spor yapanların kas kütlesi kazanmasına ve performansına yardımcı olan bir diyet türüdür. Peki dikey diyet nasıl yapılır? Sağlıklı mıdır? "

Dikey diyet nedir?

Dikey diyet, Stan Efferding tarafından tasarlanmış, profesyonel vücut geliştiricilerin kilo almak, kas kütlesi ile gücünü arttırmak ve spor antrenmanlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için büyük bir miktarda kalori alınmasını sağlayan bir diyettir.

Birçok diyetin aksine dikey diyet, yüksek kaliteli ve zengin içerikli besleyici gıdaların tüketilmesini hedefler. 

Dikey diyette tüketmeniz gereken gıdalar

Bu diyette en sık tüketilen iki gıda kırmızı et ve pirinçtir. Beyaz pirinç, sindirimi açısından kolay ve hızlıdır. Demir, çinko, selenyum ve B vitaminlerinin yanı sıra kas geliştirmede oldukça etkili olan kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerekir. Bunların yanı sıra diğer gıdalara gelecek olursak:

Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir

Tavuk eti

Sığır yağı veya işlenmemiş yağlar

Yumurta

Yağlı balıklar

Tam yağlı süt ürünleri

Ispanak, salatalık ve biber gibi düşük gazlı sebzeler

Az miktarda baklagiller ve yulaf

12
ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARMANIN 10 YOLU
ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARMANIN 10 YOLU

Dikey diyette tüketmemeniz gereken gıdalar

Kahverengi pirinç ve diğer tahıllar

İşlenmiş bitkisel yağlar

Soğan ve sarımsak

Kahve

Şeker

Kas Kütlesini Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir

9
EN SAĞLIKLI 7 ATIŞTIRMALIK
EN SAĞLIKLI 7 ATIŞTIRMALIK

Dikey diyetin avantajları

Şişkinliği ve sindirim sorunlarını iyileştirir.

Kilo kaybına yardımcı olur.

Kas kütlenizi arttırmaya yardımcı olabilecek karbonhidrat alımınızı arttırır.

Dikey diyetin dezavantajları

Yüksek düzeyde proteinler almanız gerektiği için pahalı olabilir.

Sınırlı çeşitlilik nedeniyle besin eksikliğine yol açabilir.

Vejetaryenler ve veganlar için uygun bir diyet değildir.

Lif açısından düşüktür çünkü tahıllar ve sebzeler sınırlıdır.

Öte yandan herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzmandan onay almayı unutmayın. Bizim önerimiz ise kesinlikle bir uzman tarafından size özel hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermeniz.

Kilo vermede hormonlarınızı çalıştıracak 6 adımSıkı bir diyet uygulayıp ve düzenli egzersiz yaptığınız halde hala kilo veremiyorsanız dikkat! Sorun hormonlarınızda olabilir. Vücudumuz yağ yakmak için belli başlı bazı önemli hormonlara ihtiyaç duyar. Eğer vücudumuz bu hormonlardan yoksunsa alınan yiyecekler düzgün bir şekilde sindirilemez. Eğer siz de kilo verme sorunu yaşıyorsanız vereceğimiz adımları takip ederek hormonlarınızı harekete geçirebilirsiniz.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi